Hamarosan kezdődnek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton
Megérkezett Pakisztánba az amerikai és az iráni békedelegáció is - a háborút lezáró tárgyalások bármelyik pillanatban elkezdődhetnek. Teherán közben köti az ebet a karóhoz: azt mondják, addig nem ülnek az asztalhoz, amíg nincs tűzszünet a libanoni fronton. A Hormuzi-szoroson közben lassan megindult a teherforgalom, de egyelőre csak Iránhoz és Kínához köthető hajók mennek át. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború, béketárgyalások szombati fejleményeivel.
Kiderült, mi történt Irán legfőbb vezérével – Nem véletlen, hogy nincs ott a béketárgyaláson

Irán új legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei súlyos arc- és lábsérülést szenvedett a háború első napján, még mindig nem épült fel teljesen - mondta a Reutersnek három, a politikus belső köréhez közel álló forrás.

Hírszerzési jelentés: beállt Irán mögé a világ egyik legerősebb országa, hatalmas fegyverszállítmányt küldenek

A következő hetekben új légvédelmi rendszereket fog szállítani Kína az iráni hadseregnek – tudta meg amerikai hírszerzési információkból a CNN.

Megérkezett Pakisztánba az amerikai delegáció

JD Vance amerikai alelnök és csapata pár perce szálltak le Iszlámabádban, az iráni békedelegáció már tegnap óta Pakisztánban van.

Nem világos, mikor kezdődnek a tárgyalások: tegnap az iráni fél arról beszélt, hogy nem lesz semmilyen béketárgyalás, amíg Izrael fel nem függeszti a Libanon elleni műveleteket. Izrael nem függesztette fel a Libanon elleni műveleteket.

Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború, béketárgyalások szombati fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt érhető el:

Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken

