Hírszerzési jelentés: beállt Irán mögé a világ egyik legerősebb országa, hatalmas fegyverszállítmányt küldenek
Globál

A következő hetekben új légvédelmi rendszereket fog szállítani Kína az iráni hadseregnek – tudta meg amerikai hírszerzési információkból a CNN.

Az amerikai hírszerzési információk szerint Irán arra akarja használni a most érvényben lévő tűzszünetet, hogy feltöltse készleteit, fegyvereket vásároljon külföldi partnereitől.

Kína lesz az egyik ilyen beszállító, az amerikaiak szerint

Peking elsősorban vállról indítható légvédelmi rakétavetőket akar adni Iránnak.

Ilyen fegyverekkel találták el azt az F-15-ös vadászbombázót is, amelyet kb. két hete lelőttek az iráni légtérben.

A fegyverszállítmányok közvetítőországokon keresztül kerülnének Iránba.

Kína a CNN-nek cáfolta az amerikai hírszerzési információkat: Peking álláspontja az, hogy semlegesek és háborúban álló országoknak nem szállítanak fegyvert.

Címlapkép forrása: Dickson Lee/South China Morning Post via Getty Images

