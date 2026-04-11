NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Kiderült, mi történt Irán legfőbb vezérével – Nem véletlen, hogy nincs ott a béketárgyaláson
Globál

Kiderült, mi történt Irán legfőbb vezérével – Nem véletlen, hogy nincs ott a béketárgyaláson

Portfolio
Irán új legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei súlyos arc- és lábsérülést szenvedett a háború első napján, még mindig nem épült fel teljesen - mondta a Reutersnek három, a politikus belső köréhez közel álló forrás.

Az 56 éves Hámeneit a Teherán központjában található elnöki rezidencia elleni támadás során érték a találatok, melyet a háború első napján hajtott végre Amerika és Izrael.

Az ajatollah arca eltorzult, és legalább az egyik lába súlyosan megsérült.

A források szerint a vezető ennek ellenére szellemileg teljesen ép, és a felépülése folyamatban van.

Két informátor azt is megerősítette, hogy Hámenei hangalapú konferenciahívásokon keresztül tartja a kapcsolatot a magas rangú tisztségviselőkkel.

Még több Globál

Hámenei elmondásuk szerint Továbbra is aktívan részt vállal a kulcsfontosságú döntések meghozatalában, beleértve a háborúval és a Washingtonnal folytatott egyeztetésekkel kapcsolatos lépéseket is.

A Reuters egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni a névtelenséget kérő informátorok beszámolóit, viszont több más portál is beszámolt arról a háború folyamán, hogy az ajatollah súlyos sérüléseket szenvedett.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Iranian President's Press Office / Handout /Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
Vészjelzést adott le, majd hirtelen zuhanni kezdett az Egyesült Államok MQ-4C Triton csúcsfegyvere – Mélyen hallgat a hadsereg
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility