Kiderült, mi történt Irán legfőbb vezérével – Nem véletlen, hogy nincs ott a béketárgyaláson

Irán új legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei súlyos arc- és lábsérülést szenvedett a háború első napján, még mindig nem épült fel teljesen - mondta a Reutersnek három, a politikus belső köréhez közel álló forrás.

Az 56 éves Hámeneit a Teherán központjában található elnöki rezidencia elleni támadás során érték a találatok, melyet a háború első napján hajtott végre Amerika és Izrael.

Az ajatollah arca eltorzult, és legalább az egyik lába súlyosan megsérült.

A források szerint a vezető ennek ellenére szellemileg teljesen ép, és a felépülése folyamatban van.

Két informátor azt is megerősítette, hogy Hámenei hangalapú konferenciahívásokon keresztül tartja a kapcsolatot a magas rangú tisztségviselőkkel.

Hámenei elmondásuk szerint Továbbra is aktívan részt vállal a kulcsfontosságú döntések meghozatalában, beleértve a háborúval és a Washingtonnal folytatott egyeztetésekkel kapcsolatos lépéseket is.

A Reuters egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni a névtelenséget kérő informátorok beszámolóit, viszont több más portál is beszámolt arról a háború folyamán, hogy az ajatollah súlyos sérüléseket szenvedett.

