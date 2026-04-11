Kiszivárognak a részletek, pattanásig feszült a helyzet a sorsdöntő béketárgyaláson

Az amerikai delegációt JD Vance alelnök, Steve Witkoff különmegbízott, valamint Jared Kushner, Donald Trump veje vezette. Iráni részről Mohammad Báker Kálibáf házelnök és Abbász Arákcsí külügyminiszter vett részt a megbeszélésen. A kétórás tárgyalás után a felek szünetet tartottak. A találkozón jelen volt Ászim Munír tábornok, a pakisztáni hadsereg vezérkari főnöke is. A közvetlen egyeztetést Sahbáz Saríf pakisztáni miniszterelnök délelőtti közvetítői tevékenysége előzte meg.
A tárgyalások megkezdésekor egymásnak ellentmondó információk láttak napvilágot. Donald Trump egy közösségimédia-bejegyzésben azt állította,
hogy megkezdték a Hormuzi-szoros megtisztítását, és mind a 28 iráni aknatelepítő hajót elsüllyesztették.
Az iráni állami televízió és egy pakisztáni forrás ugyanakkor határozottan cáfolta, hogy bármilyen amerikai hajó áthaladt volna a szoroson. Hasonlóan ellentmondásos hírek érkeztek a zárolt iráni vagyon sorsáról is. Egy magas rangú iráni forrás szerint Washington beleegyezett a Katarban és más külföldi bankokban tartott eszközök felszabadításába, ezt azonban amerikai részről azonnal cáfolták.
Irán a közvetlen tárgyalások előfeltételeként több követelést is megfogalmazott. Ezek közé tartozik a Hormuzi-szoros feletti fennhatóságának elismerése, beleértve az áthaladási díjak szedésének jogát is. Emellett követelik a zárolt eszközök felszabadítását, háborús jóvátétel fizetését, valamint egy egész térségre kiterjedő tűzszünet megkötését. A Hormuzi-szoroson halad át a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításának mintegy 20 százaléka.
Teherán a libanoni harcok beszüntetését is követeli. Az Irán által támogatott Hezbollah elleni izraeli támadások március óta közel kétezer halálos áldozatot követeltek. Izrael és az Egyesült Államok álláspontja szerint azonban a libanoni hadszíntér nem képezi az amerikai-iráni tűzszüneti tárgyalások részét. Szombaton a dél-libanoni légicsapások tovább folytatódtak, a Hezbollah pedig több hadműveletet is végrehajtott az izraeli állások ellen.
Az iráni küldöttség tagjai pénteken érkeztek meg Iszlámábádba. A delegáció tagjai feketébe öltözve gyászolták Ali Hámenei legfelsőbb vezetőt és a háborúban elesett irániakat. Magukkal hozták azoknak a diákoknak a cipőit és táskáit is, akik egy katonai létesítmény melletti iskola amerikai lebombázásakor vesztették életüket. Az új legfelsőbb vezető, Modsztaba Hámenei, aki az apját megölő támadásban súlyos arc- és lábsérüléseket szenvedett, a háborús károk teljes kompenzációját követeli. Az iráni kormányszóvivő a tárgyalások megkezdése előtt a mély bizalmatlanságra hívta fel a figyelmet:
Úgy tárgyalunk, hogy az ujjunk a ravaszon van.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
