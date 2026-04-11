Kiszivárognak a részletek, pattanásig feszült a helyzet a sorsdöntő béketárgyaláson

Szombaton Iszlámábádban ült tárgyalóasztalhoz az Egyesült Államok és Irán küldöttsége. Az 1979-es iszlám forradalom óta ez a legmagasabb szintű közvetlen egyeztetés a két ország között, amelynek fő célja a hat hete tartó háború lezárása.

Az amerikai delegációt JD Vance alelnök, Steve Witkoff különmegbízott, valamint Jared Kushner, Donald Trump veje vezette. Iráni részről Mohammad Báker Kálibáf házelnök és Abbász Arákcsí külügyminiszter vett részt a megbeszélésen. A kétórás tárgyalás után a felek szünetet tartottak. A találkozón jelen volt Ászim Munír tábornok, a pakisztáni hadsereg vezérkari főnöke is. A közvetlen egyeztetést Sahbáz Saríf pakisztáni miniszterelnök délelőtti közvetítői tevékenysége előzte meg.

A tárgyalások megkezdésekor egymásnak ellentmondó információk láttak napvilágot. Donald Trump egy közösségimédia-bejegyzésben azt állította,

hogy megkezdték a Hormuzi-szoros megtisztítását, és mind a 28 iráni aknatelepítő hajót elsüllyesztették.

Az iráni állami televízió és egy pakisztáni forrás ugyanakkor határozottan cáfolta, hogy bármilyen amerikai hajó áthaladt volna a szoroson. Hasonlóan ellentmondásos hírek érkeztek a zárolt iráni vagyon sorsáról is. Egy magas rangú iráni forrás szerint Washington beleegyezett a Katarban és más külföldi bankokban tartott eszközök felszabadításába, ezt azonban amerikai részről azonnal cáfolták.

Irán a közvetlen tárgyalások előfeltételeként több követelést is megfogalmazott. Ezek közé tartozik a Hormuzi-szoros feletti fennhatóságának elismerése, beleértve az áthaladási díjak szedésének jogát is. Emellett követelik a zárolt eszközök felszabadítását, háborús jóvátétel fizetését, valamint egy egész térségre kiterjedő tűzszünet megkötését. A Hormuzi-szoroson halad át a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításának mintegy 20 százaléka.

Teherán a libanoni harcok beszüntetését is követeli. Az Irán által támogatott Hezbollah elleni izraeli támadások március óta közel kétezer halálos áldozatot követeltek. Izrael és az Egyesült Államok álláspontja szerint azonban a libanoni hadszíntér nem képezi az amerikai-iráni tűzszüneti tárgyalások részét. Szombaton a dél-libanoni légicsapások tovább folytatódtak, a Hezbollah pedig több hadműveletet is végrehajtott az izraeli állások ellen.

Az iráni küldöttség tagjai pénteken érkeztek meg Iszlámábádba. A delegáció tagjai feketébe öltözve gyászolták Ali Hámenei legfelsőbb vezetőt és a háborúban elesett irániakat. Magukkal hozták azoknak a diákoknak a cipőit és táskáit is, akik egy katonai létesítmény melletti iskola amerikai lebombázásakor vesztették életüket. Az új legfelsőbb vezető, Modsztaba Hámenei, aki az apját megölő támadásban súlyos arc- és lábsérüléseket szenvedett, a háborús károk teljes kompenzációját követeli. Az iráni kormányszóvivő a tárgyalások megkezdése előtt a mély bizalmatlanságra hívta fel a figyelmet:

Úgy tárgyalunk, hogy az ujjunk a ravaszon van.

