Megkezdte Amerika az aknamentesítést: hamarosan indulhat a forgalom a Hormuzi-szorosnál

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) szombaton megerősítette, hogy
a USS Frank Peterson és a USS Michael Murphy hadihajók áthaladtak a Hormuzi-szoroson.
A művelet célja a stratégiai fontosságú tengeri útvonal megtisztítása az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda által telepített aknáktól. Brad Cooper tengernagy, a CENTCOM parancsnoka közleményében jelentette be egy új hajózási útvonal kialakításának megkezdését. Ezt az információt hamarosan megosztják a tengeri fuvartársaságokkal a zavartalan kereskedelmi hajózás biztosítása érdekében.
Donald Trump amerikai elnök szombaton a Truth Social platformon azt írta, hogy az összes iráni aknatelepítő hajót, szám szerint 28-at megsemmisítettek. Trump korábban többször is kijelentette, hogy az amerikai erők elpusztították Irán haditengerészetét és légierejét. Hozzátette, hogy teljesen megbénították a közel-keleti ország ballisztikusrakéta- és nukleáris programját is.
Az elmúlt hetekben az iráni támadásoktól való félelem gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost.
Ez az átjáró a globális kőolajellátás egyik legfontosabb útvonala. A tengerszoros blokádja súlyos zavarokat okozott a nemzetközi energiapiacokon. Az amerikai üzemanyagárak az egekbe szöktek, noha az itt áthaladó kőolaj nagy része nem is az Egyesült Államokba irányul.
A katonai műveletekkel párhuzamosan szombaton megkezdődtek az amerikai-iráni béketárgyalások Iszlámábádban, pakisztáni közvetítéssel.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
