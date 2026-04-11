Megkezdte Amerika az aknamentesítést: hamarosan indulhat a forgalom a Hormuzi-szorosnál
Megkezdte Amerika az aknamentesítést: hamarosan indulhat a forgalom a Hormuzi-szorosnál

Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy megkezdte az aknamentesítés előkészítését a Hormuzi-szorosban, mialatt az amerikai és iráni delegációk a konfliktus lezárásáról tárgyalnak a pakisztáni Iszlámábádban.

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) szombaton megerősítette, hogy

a USS Frank Peterson és a USS Michael Murphy hadihajók áthaladtak a Hormuzi-szoroson.

A művelet célja a stratégiai fontosságú tengeri útvonal megtisztítása az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda által telepített aknáktól. Brad Cooper tengernagy, a CENTCOM parancsnoka közleményében jelentette be egy új hajózási útvonal kialakításának megkezdését. Ezt az információt hamarosan megosztják a tengeri fuvartársaságokkal a zavartalan kereskedelmi hajózás biztosítása érdekében.

Donald Trump amerikai elnök szombaton a Truth Social platformon azt írta, hogy az összes iráni aknatelepítő hajót, szám szerint 28-at megsemmisítettek. Trump korábban többször is kijelentette, hogy az amerikai erők elpusztították Irán haditengerészetét és légierejét. Hozzátette, hogy teljesen megbénították a közel-keleti ország ballisztikusrakéta- és nukleáris programját is.

Az elmúlt hetekben az iráni támadásoktól való félelem gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost.

Ez az átjáró a globális kőolajellátás egyik legfontosabb útvonala. A tengerszoros blokádja súlyos zavarokat okozott a nemzetközi energiapiacokon. Az amerikai üzemanyagárak az egekbe szöktek, noha az itt áthaladó kőolaj nagy része nem is az Egyesült Államokba irányul.

A katonai műveletekkel párhuzamosan szombaton megkezdődtek az amerikai-iráni béketárgyalások Iszlámábádban, pakisztáni közvetítéssel.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

