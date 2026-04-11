NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Nehezen indulnak a béketárgyalások: Irán máris megvádolta Amerikát
Globál

Portfolio
Teljes bizalmatlanság és szkepticizmus mellett indul el hamarosan Irán és az Egyesült Államok béketárgyalása: a teheráni delegáció tagjai számos fórumon keresztül jelezték, hogy úgy látják, bármiben is állapodnak meg Amerikával, Washington úgyse fog semmit betartani a megbeszéltekből.

Mohamed Bagher Galibáf házelnök, a delegáció vezetője azt hangsúlyozta a sajtónak Pakisztánban:

Amerika már most nem tartja magát a tűzszünet feltételeihez, hiszen nem oldották fel a befagyasztott iráni vagyonelemeket és nem állították meg Izrael Libanon elleni katonai műveleteit.

Közben Abbász Aragcsi külügyminiszter arról beszélt: a béketárgyalások teljes bizalmatlanság mellett indulnak meg, hiszen Irán úgy látja, az Egyesült Államok semmilyen megállapodáshoz nem tartotta magát korábban és kétszer is megtámadta Iránt, miközben éppen konfliktusrendezésről tárgyaltak.

Amerika és Irán delegációja egyébként pár órája érkezett meg Iszlámábádba, Pakisztánba – jelenleg a vezetők a közvetítő ország vezetőivel tárgyalnak.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility