Súlyos bejelentést tett Netanjahu: Izrael tovább folytatja az Irán elleni harcot

Bejegyzésében Netanjahu Recep Tayyip Erdogan török elnököt is bírálta és kijelentette, hogy Izrael továbbra is harcolni fog Irán és szövetségesei ellen.
Az én vezetésem alatt Izrael továbbra is harcolni fog Irán terrorista rezsimje és annak helytartói ellen, ellentétben Erdogannal, aki alkalmazkodik hozzájuk, és lemészárolta saját kurd állampolgárait
- írta az izraeli kormányfő.
Israel under my leadership will continue to fight Iran’s terror regime and its proxies, unlike Erdogan who accommodates them and massacred his own Kurdish citizens.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 11, 2026
Az izraeli vezető szavai érzékeny pillanatokban érkeztek, ugyanis a hétvége folyamán zajlanak a béketárgyalások a pakisztáni Iszlámábádban, ahol az amerikai és iráni delegációk igyekeznek lezárni a közel-keleti konfliktust. A tárgyalások alakulásáról eddig nem közöltek eredményt a felek.
A tegnapi nap folyamán az iráni vezetés azt követelte még a tárgyalások megkezdése előtt, hogy Izrael hagyjon fel a Libanon ellen végrehajtott csapásokkal. A harcok azonban a hírek szerint a mai nap folyamán is folytatódtak, az Egyesült Államok és Irán között ezen a héten megkötött tűzszünet ellenére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Megkezdte Amerika az aknamentesítést: hamarosan indulhat a forgalom a Hormuzi-szorosnál
Az iráni média tagadja a hírt.
Trump szerint megindultak a hatalmas olajtankerek - Fellélegezhetnek a piacok?
Nem arra vették az irányt, amerre gondolhatnánk.
Meglepő felfedezést tettek az egyik legnépszerűbb vitaminról: súlyos betegséggel szemben nyújthat védelmet
Eddig sosem vizsgálták ilyen szemszögből.
Vasárnap indul a választás, gyakorlati tudnivalók: hol, hogyan szavazz, milyen jogorvoslati lehetőségeid vannak
Tisztázzuk, mire figyelj, milyen iratokat vigyél magaddal, hogyan tehetsz panaszt.
Mi várhat a forintra hétfő reggel a választások után? Itt vannak a legfrissebb előrejelzések
Az uniós források sorsa a kulcskérdés.
Kenneth Rogoff: Újabb súlyos pénzügyi válság jöhet az USA-ban?
Vannak veszélyei a deregulációnak.
Több száz benzinkút maradt üzemanyag nélkül egy európai országban, bevetették a rendőrséget a tüntetők ellen
Blokád alatt tartották az ország egyetlen olajfinomítóját.
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Pánik a piacon? A likviditás a túlélés kulcsa
Geopolitikai feszültségek, idegesebb piacok, gyorsan változó hangulat - ilyen környezetben a befektetői döntések egyik kulcskérdésévé a likviditás válhat. Az Economx Braun Mártonnal készít
Milyen bankszámlát választhatok átlagos fizetéssel? Van néhány jó hírünk!
A legtöbbünk szerint túl drága a bankolás Magyarországon, mégsem lépünk. Ha a számlaköltségek kerülnek szóba, a legtöbb magyar csak forgatja a szemét, de a tettek mezejére már kevesen lé
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Milliárdokkal támogatjuk a fontos társadalmi célokat (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Kihagyhatatlan előnyök, ha új építésű otthont keresel! (x)
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Merre ugrik a forint a választás után? És mi a legrosszabb forgatókönyv?
Pár nap és kiderül.
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok és mit lehetne tenni ellene?
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.