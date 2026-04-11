Súlyos bejelentést tett Netanjahu: Izrael tovább folytatja az Irán elleni harcot

Bejegyzésében Netanjahu Recep Tayyip Erdogan török elnököt is bírálta és kijelentette, hogy Izrael továbbra is harcolni fog Irán és szövetségesei ellen.

Az én vezetésem alatt Izrael továbbra is harcolni fog Irán terrorista rezsimje és annak helytartói ellen, ellentétben Erdogannal, aki alkalmazkodik hozzájuk, és lemészárolta saját kurd állampolgárait

- írta az izraeli kormányfő.

Az izraeli vezető szavai érzékeny pillanatokban érkeztek, ugyanis a hétvége folyamán zajlanak a béketárgyalások a pakisztáni Iszlámábádban, ahol az amerikai és iráni delegációk igyekeznek lezárni a közel-keleti konfliktust. A tárgyalások alakulásáról eddig nem közöltek eredményt a felek.

A tegnapi nap folyamán az iráni vezetés azt követelte még a tárgyalások megkezdése előtt, hogy Izrael hagyjon fel a Libanon ellen végrehajtott csapásokkal. A harcok azonban a hírek szerint a mai nap folyamán is folytatódtak, az Egyesült Államok és Irán között ezen a héten megkötött tűzszünet ellenére.

