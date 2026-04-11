Szivárognak az információk: éles vitában lehet az Egyesült Államok és Irán

Mindkét oldalon gyakoriak voltak a hangulatváltások, a kedélyek hol felkorbácsolódtak, hol lecsillapodtak a megbeszélés során

– nyilatkozta a pakisztáni forrás a Reuters hírügynökségnek.

A két delegáció a pakisztáni Iszlámábádban több körben, a New York Times hírei szerint már összesen több mint 12 órája tanácskozik a közel-keleti konfliktus lehetséges lezárásával kapcsolatosan.

Az iráni állami média beszámolója alapján a tárgyalások várhatóan az éjszaka folyamán és esetlegesen a holnapi nap is folytatódhatnak. Az Al Dzsazíra információi szerint az iráni vezetés hajlandó lenne holnap is maradni és folytatni a tárgyalásokat, azonban ezzel kapcsolatban hivatalos állásfoglalás vagy amerikai reakció nem került napvilágra.

A New York Times arról ír,

a Fehér Ház helyszínen tartózkodó képviselői nem kívántak részleteket elárulni a tárgyalások alakulásáról.

A félhivatalos iráni Taszním hírügynökség szerint a Hormuzi-szoros kérdése továbbra is a "komoly nézeteltérések" egyik fő pontja. Ennek a témának a rendezése azonban kulcsfontosságú a tárgyalások sikere szempontjából.

