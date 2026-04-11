Szupertankerek haladnak át a Hormuzi-szoroson

Ha mindhárom tanker sikeresen áthalad,
az a február 28-án kitört háború óta a legnagyobb napi olajkiszállítást jelenti a régióból.
Maga az út nagyjából nyolc órát vesz igénybe. A három hajó összesen mintegy hatmillió hordónyi kőolaj szállítására képes. Ez a mennyiség azonban még mindig jóval elmarad a békeidős szinttől. Normál körülmények között ugyanis a világ kőolajának és cseppfolyósított földgázának (LNG) mintegy ötöde halad át a szoroson.
A két kínai szupertanker, a Cospearl Lake és a Hozsunghaj az első olyan kínai hajók, amelyek kőolajat exportálnak a régióból a konfliktus kezdete óta. Ez Peking számára fontos lépés, ugyanakkor rávilágít arra is, hogy Kínát mennyire érzékenyen érintették az ellátási zavarok. Egy harmadik kínai tanker szintén a közelben várakozott, de szombaton nem sugárzott tengerészeti helymeghatározó jelet.
Egyik hajó sem iráni kőolajat szállít, és nem is állnak közvetlen kapcsolatban Iránnal. A hajózási nyomkövetési adatok alapján a Serifos és a Hozsunghaj Szaúd-Arábiában, a Cospearl Lake pedig Irakban vette fel a rakományát. Mindeközben Irán az elmúlt hónapban napi mintegy 1,7 millió hordó kőolajat exportált. Ennek következtében a szoroson áthaladó forgalom nagy része eddig iráni volt.
Mindhárom hajó az Irán által megkövetelt északi útvonalat követte a szoroson. Ez a sáv iráni felségvizeken, Kesm és Larak szigete mentén halad, és jelentősen eltér a hagyományos, a szoros déli partjához közel húzódó hajózási útvonaltól. Irán közölte, hogy a tankerek áthaladhatnak a vízi úton, de ehhez előzetes engedélyt kell kérniük.
A Hormuzi-szoros újbóli megnyitása kulcsfontosságú a globális olajpiac számára. A korábbi lezárás ugyanis több millió hordónyi kínálatot vont ki a piacról, ami világszerte komoly feszültséget okozott a fizikai olajpiacokon. Az Egyesült Államok és Irán ma Iszlámábádban folytatja a béketárgyalásokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
