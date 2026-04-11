Történelmi pillanat: sikeresen visszatértek a Földre a Holdat megkerülő űrhajósok

A NASA Orion űrkapszulája csendes-óceáni idő szerint délután öt óra után nem sokkal, ejtőernyők segítségével ereszkedett le a Dél-Kalifornia partjainál elterülő nyugodt vizekre. A legénység – Reid Wiseman parancsnok, Victor Glover és Christina Koch amerikai, valamint Jeremy Hansen kanadai űrhajós – a leszállást követően azonnal jelezte,
hogy mindenki jól van.
Az amerikai haditengerészet mentőcsapatai két órán belül kiemelték az asztronautákat a vízből. Ezután helikopterekkel a közeli John P. Murtha hadihajóra szállították őket orvosi vizsgálatra.
A visszatérés jelentette a küldetés legkockázatosabb szakaszát. A kapszula a hangsebesség 32-szeresével lépett be a Föld légkörébe, miközben hőpajzsát mintegy 2760 Celsius-fokos hőterhelés érte. A keletkező ionizált gázburok több mint hatperces kommunikációs szünetet okozott. A rádiókapcsolat a vártnál negyven másodperccel később állt helyre, ami átmeneti feszültséget keltett az irányítóközpontban. A hőpajzs tesztje különösen fontos lépés volt. A 2022-es, személyzet nélküli Artemis I küldetés során ugyanis a pajzsot váratlan mértékű hőkárosodás érte, ami miatt a mérnökök módosították az Artemis II ereszkedési pályáját.
A négy űrhajós április 1-jén indult a floridai Cape Canaveralról a NASA hatalmas SLS hordozórakétájával. Az eszköz két Föld körüli keringést követően Hold felé tartó pályára állította az Oriont. A legénység a Hold túloldalát is megkerülte, és 252 756 mérföldre (mintegy 407 ezer kilométerre) távolodott el bolygónktól. Ezzel sikeresen megdöntötték az Apollo 13 legénységének 1970-es távolsági rekordját. Az összesen nagyjából 1,1 millió kilométeres út során a kapszula megközelítőleg 6400 kilométerre haladt el a Hold felszíne felett.
A küldetés több történelmi mérföldkövet is hozott.
Victor Glover az első színes bőrű űrhajós, Christina Koch az első nő, Jeremy Hansen pedig az első nem amerikai állampolgár, aki holdküldetésben vett részt. A sikeres repülés egyben az SLS rakéta legénységgel végrehajtott tesztjeként is szolgált. Bebizonyította, hogy a több mint egy évtizede fejlesztett hordozórendszer – amelynek fővállalkozói a Boeing és a Northrop Grumman – alkalmas az emberek biztonságos szállítására.
A NASA holdprogramjának folytatását ugyanakkor beárnyékolják a Trump-kormányzat takarékossági intézkedései. Az űrügynökség létszámát 20 százalékkal csökkentették. A Fehér Ház a 2027-es költségvetési javaslatában 3,4 milliárd dolláros forráskivonást irányzott elő a tudományos igazgatóságnál, ami mintegy negyven kutatási küldetés megszüntetését jelenti. A program kereskedelmi partnereként a SpaceX és a Blue Origin fejleszti a holdi leszállóegységeket, de jelenleg mindkét projekt csúszásban van.
A soron következő Artemis III küldetést jövőre tervezik. Ennek keretében a két holdkomp és egy legénységgel repülő Orion űrhajó összekapcsolási próbáját hajtanák végre Föld körüli pályán. A NASA közlése szerint az Artemis III legénységének névsorát hamarosan bejelentik.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: NASA/Bill Ingalls/Anadolu via Getty Images
