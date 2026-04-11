Váratlanul bemondta Irán: egyetlen dolgot kell tennie Amerikának és létrejön a békemegállapodás

Ha az Egyesült Államok delegációja a Trump elnök által beígért „America First” (Amerika az első) elvet követi, Teherán és Washington meg fog tudni állapodni egymással – idézi Mohamed Reza Aref iráni alelnököt a Times of Israel.

Az iráni vezető azt mondta:

az „America First” elv valójában mindkét félnek előnyös, erre tudnak építkezni a tárgyalások során is.

Úgy látja: ha Amerika a saját maga által meghatározott elvet követi, lesz békemegállapodás Irán és az USA közt.

Hozzátette viszont:

ha az Israel First (Izrael az első) elvet követik az amerikai képviselők, nem lesz megállapodás és még keményebben is folytatjuk majd a védelmünket, mint korábban, a világ pedig még nagyobb árat fog ezért fizetni.”

