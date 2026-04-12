Ambiciózus vállalás Irántól: heteken belül megjavíthatják a kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrát

Miután az iráni energetikai infrastruktúrát légicsapások sorozata érte, egy magas rangú olajipari tisztségviselő közölte: az ország egy-két hónapon belül tervezi helyreállítani a megtámadott finomítói és elosztói létesítmények kapacitásának 70-80 százalékát.

Mohammad Szádek Azimifar olajügyi miniszterhelyettes a Student News Network (SNN) iráni hírügynökségnek nyilatkozva megerősítette, hogy a helyreállítási munkálatok már megkezdődtek.

A Laván-finomító egy része várhatóan mintegy tíz napon belül újraindulhat.

A többi egység ezt követően, fokozatosan áll majd ismét termelésbe.

Eközben Szaúd-Arábia szintén bejelentette, hogy helyreállította a kelet-nyugati olajvezeték teljes szállítási kapacitását napi 7 millió hordóra, néhány nappal azután, hogy a vezetéket támadás érte.

Szaúd-Arábia nem nevezte meg, ki hajtotta végre a támadásokat, de a királyság az elmúlt hetekben számos iráni rakétát és drónt lőtt le. A kelet-nyugati olajvezeték Szaúd-Arábia egyetlen nyersolaj-export útvonalát képezi a Hormuzi-szoros lezárása miatt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Â©2020 German Vogel via Getty Images