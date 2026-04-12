LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.26%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Asztalra csapott Irán: vérvörös vonalat húztak a Hormuzi-szorosnál
Asztalra csapott Irán: vérvörös vonalat húztak a Hormuzi-szorosnál

A Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés joga kizárólag Teheránt illeti meg, az áthaladásért pedig iráni riálban kell fizetni – jelentette ki az iráni parlament alelnöke a BBC tájékoztatása szerint. A Pakisztánban tartott amerikai-iráni tárgyalások nem hoztak áttörést a kérdésben.

J. D. Vance amerikai alelnök a pakisztáni megbeszéléseket követő sajtótájékoztatóján nem tett említést a Hormuzi-szorosról, pedig ez volt a tárgyalások egyik legvitatottabb pontja. A stratégiai fontosságú vízi úton halad át a világ kőolaj- és LNG-forgalmának mintegy húsz százaléka.

Az Egyesült Államok és Irán közti feltételes tűzszünet egyik kulcseleme a szoroson áthaladó hajók biztonságos közlekedésének szavatolása. Haji Babaei, az iráni parlament alelnöke a Mehr hírügynökségnek nyilatkozva azonban kijelentette, hogy a szoros Teherán számára vörös vonalat jelent.

A politikus hangsúlyozta, hogy a Hormuzi-szoros teljes mértékben Irán ellenőrzése alatt áll, a tranzitdíjakat pedig iráni riálban kell megfizetni.

Ez a követelés meghatározó feszültségforrást jelent a két ország közötti tárgyalások közepette. A felek ugyanis eddig sem a szoros jövőbeli státuszáról, sem a kapcsolódó biztonsági garanciákról nem tudtak megállapodásra jutni.

Az amerikai-iráni béketárgyalások a vasárnapi hírek szerint befuccsoltak, sőt, az iráni fél nyilatkozata alapján a JD Vance által vezetett egyeztetés borzalmas hangulatban zajlott.

Women's Money & Mindset Day 2026

