Az iráni háború árnyékában emelkedett fel az elfeledett térség, ez lehet az új globális ütközőpont

Irán és Oroszország hosszú ideje szoros kapcsolatokat tart fenn egymással, ez számos területre kiterjed, a gazdaságitól kezdve a politikain át egészen a védelmi szempontokig. Az utóbbi hetekben egyértelműen a biztonsági szempontok kerültek előtérbe, ennek nyomán pedig a két ország között átjárót biztosító útvonalak szerepe is megnövekedett. Előtérbe került egy, a globális geopolitikai figyelmet csak alig megragadó terület, a Kaszpi-tenger. Úgy tűnik, hogy a hatalmas vízfelület válhat a jövőben az egyik legfontosabb közlekedési csomóponttá.

Energetikai gigász

A Kaszpi-tenger esetében visszatérően a legnagyobb dilemmát rögtön az elnevezése adja. Rengetegen érvelnek amellett, hogy a magas sókoncentrációja miatt tengernek kell hívni (akárcsak a Holt-tengert). Ugyanakkor, mivel egy lefolyástalan vízfelületről van szó – méghozzá a legnagyobbról az egész világon – ezért sokan inkább tónak nevezik. Mindkét verzió mellett és ellen is lehet érvelni, ugyanakkor fogalmi-szematikai kérdéseken túl sokkal izgalmasabb, hogy a mintegy 371 ezer km2 terület (egyes digitális modellek szerint ennél nagyobb) milyen geopolitikai szerepet tölt be jelenleg a világkereskedelemben.

A kelet-nyugati irányban Közép-Ázsiát és a kaukázusi térséget elválasztó víztömeg erősen kitett a klímaváltozás hatásainak, évente több centiméterrel lejjebb kúszik a víztükör szintje. Radikális változás nélkül a következő évtizedekben akár több métert is apadhat a tenger/tó. Mindez valamelyest a szerepét is át fogja írni, mivel a körülmény könnyebb hozzáférést adhat a hatalmas tengeralatti ásványkincs kitermeléséhez.

A Kaszpi-térség ugyanis a világ egyik legfontosabb szénhidrogén-lelőhelye, különböző adatok szerint itt lehet olajból az ismert világkészletek 4-10 százaléka, földgázból 8-10 százaléka.

Más nyersanyagok (urán, réz, króm, vasérc stb.) is megtalálhatók a környéken, így bátran nevezhető egy rendkívül fontos, stratégiai fontosságú térségnek a globális piacok nyersanyag-ellátása szempontjából.

Átértékelődő szerep

Az egyre tovább húzódó – egy fegyverszünettel átmenetileg (?) elcsendesülő – iráni háború ugyanakkor teljesen más szemszögből emeli ki a tenger jelentőségét: közlekedési aspektusból. A szállítmányozásban sokáig akadályként tekintettek rá, mivel a minden irányban több száz kilométeres átkelés súlyos időveszteséget okoz az átpakolások miatt. Bár a helyzet továbbra sem javult (tehát továbbra is „nyűg” a termékek többszöri mozgatása), mégis ez vált a legbiztosabb megoldássá. A Kaszpi-tenger ezzel világosan a nagyhatalmi játszma egyik fontos terepévé lépett elő.

A térség kulcsfontosságú a kínai Övezet és Út Kezdeményezés (Belt and Road Initiative – BRI) kelet-nyugat irányú szárazföldi folyosójánál. Peking 2013-ban megfogalmazott, a „világ áthuzalozására” alkotott tervének egyik legfontosabb része, hogy közlekedési csatornákat nyissanak nyugat felé, az ókori Selyemúthoz hasonlóan egyszerre többet is, a stabilitás érdekében. Az elmúlt néhány év geopolitikai eseményei ugyanakkor nem Kína tervei szerint alakultak, ezért több útvonal helyzete bizonytalanná vált. Az első a 2022-es orosz-ukrán háborúval vált kétségessé, míg a délebbi, Iránt érintő útvonalak a 2023-as közel-keleti konfliktus óta néznek szembe az instabilitásból fakadó kihívásokkal. A legsúlyosabb válságot a 2026-os iráni háború hozta el, amely magát a közlekedési hálózatokat is komoly veszélynek teszi ki (az Egyesült Államok nyíltan fenyegetett ezek szétlövésével). A helyzet így azt hozta, hogy Kína (nagyrészt) szárazföldön legbiztosabban az úgynevezett Középső Folyosón tud eljutni nyugati irányba.

Az útvonal Kína legfejlettebb, keleti partvidékeiről indul, egyszerre több ággal. Itt rendkívül szerteágazó a közlekedési infrastruktúra, több végpont is elképzelhető a be- és kicsatlakozásokat illetően. Nyugat felé a helyzet megváltozik, egyetlen szűk csatornába terelődik át a forgalom, majd az országból kilépve Belső-Ázsia országain keresztül halad. Itt ismételten több ágra szakadnak a közeledési folyosók. Itt néznek szembe azzal a dilemmával, hogy észak felé haladva Oroszországon keresztül vezet az út Európa felé, délre kanyarodva Iránba tudnak kerülni, szemben pedig a Kaszpi-tenger állja az útjukat. A biztonsági kihívások miatt jelenleg

a harmadik útvonal a legideálisabb, annak ellenére, hogy a Kaukázusban az elmúlt években visszatérően nyugtalanságok alakultak ki.

Ennél is fontosabb szerepet tölt be a beltenger az orosz-iráni kapcsolatokban. A két hatalom eddig jelentős részben ezen keresztül bonyolította le egymással a kereskedelmét, ami a nyugatiak figyelmét javarészt elkerülte. A 2022-es ukrajnai orosz inváziót követően nagyobb szerepet kapott, amikor Moszkva és Teherán szorosabbra fűzte a viszonyát egymással. A közeledés oka javarészt az orosz igényekből fakadt. Vlagyimir Putyin orosz elnök ugyanis gyors győzelemre számított Ukrajnában, de a számos tervezési hiba miatt hamar kiderült, hogy jócskán tévedett. Az oroszok ebben a helyzetben rászorultak a síita rezsim segítségére, különösen a rettegett (és azóta többször modernizált) Sahed-drónok technológiája hozott számukra fontos előnyöket. Az útvonalon az „árnyékflotta” kisebb része is mozgott, jellemzően szankcionált energiahordozókat szállítottak a kikötők között.

Fenyegető háború

A Kaszpi-tenger tehát már a 2026-os háborút megelőzően is kulcsfontosságú szerepet töltött be, de igazán csak az amerikai-izraeli támadást követően került előtérbe. A korábbi „elnéző” hozzáállás mégis megszűnt, mivel Teherán számára létfontosságúvá vált ez az útvonal az innen érkező az orosz szállítmányok, köztük fegyverek, miatt. Ez lehetett az a pont, amit már nem nézhettek tétlenül Washingtonban és Jeruzsálemben. Március 18-án Izrael első alkalommal mért csapásokat Bandár Anzálira, a síita rezsim északi haditengerészeti kikötőjére. Volt itt parancsnoki központ, hajógyár, és még hadihajók is sorakoztak a dokkokban.

Ez némileg furcsának tűnhetett, ugyanis Teherán innen látszólag nem tud lényeges károkat okozni a regionális kereskedelemben. A Kaszpi-tenger felől ugyanis nem lehet kijutni a Hormuzi-szoros felé, ami az egész háború legfontosabb területét jelenti. A vélekedések szerint ide érkeztek az orosz technológiával megerősített drónok, amikkel Teherán a térségi amerikai támaszpontokat is célba vette. Hivatalosan ezzel a rezsim haditengerészeti kapacitására támadtak, ám

a háttérben ennél fontosabb jelzés volt az akció: már nem tűrik el a titkos szállításokat.

A fejlemény nem kapott nagy figyelmet, mivel Jeruzsálem szeretne a jövőben is fenntartható kapcsolatokat ápolni az oroszokkal. Moszkva ugyanakkor már adott ki figyelmeztetést. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arra emlékeztette a feleket, hogy „rendkívül negatívan venné” a konfliktus kiterjedését a térségre. Az útvonal más szempontból is fontos az oroszoknak, Iránon keresztül más országokat is megcéloznak a termékeikkel, Afganisztán és Irak felé is így jut el a gabona. A Kaszpi-tenger környékére mért támadás ugyanakkor azzal fenyegetett, hogy a térség felé terjedhet tovább a konfliktus. Ez a fejlemény a többi országot rendkívül kellemetlen helyzetbe hozott volna:

Azerbajdzsán szárazföldön választja el egymástól Oroszországot és Iránt, az elmúlt években mindkét szomszédjával súlyos diplomáciai csörtékbe keveredett. Baku számára fontos lenne, hogy lecsillapodjon a helyzet, hogy a szélsőséges mértékben szénhidrogénekre támaszkodó gazdasági modellje biztonságosan működjön.

Kazahsztán nem rendelkezik a világtengerek felé kijárattal, ezért a Kaszpi-tenger kulcsfontosságú számára,

hasonlóan Türkmenisztánhoz.

Egyezik ezekben az országokban, hogy nagyban támaszkodnak a térségi szénhidrogénekre, ezért megkerülhetetlen a regionális biztonság kérdése számukra. Emellett furcsa, hogy egyik kormány sem ítélte el hivatalosan az amerikai-izraeli támadást, inkább a konfliktus lezárásának szükségességét hangsúlyozták. Az energiahordozók szállításának akadozása Európának okozna súlyos gondokat, mivel az instabil világpiaci helyzetben a kontinens inkább a Kaukázus környéki erőforrásokra kezdett támaszkodni. Ennél a pontnál pedig összeérnek a szálak, hiszen ez éppen az a Középső Folyosó, amire korábban már kitértünk. Ezen keresztül ugyanis nem kizárólag a kínai termékek jöhetnek Európába és az energiahordozók Peking felé, hanem egyéb opciók is vannak. Ebben a térségi csomóponttá előlépő Baku szerepe lehet kulcsfontosságú.

A konfliktus kirobbanását követően nem sokkal több iráni drón az országhoz exklávéként tartozó Nahicseván területébe csapódott be, ami miatt átmenetileg súlyos diplomáciai konfliktus alakult ki, ez végül nem eszkalálódott tovább. Azerbajdzsán eleinte kemény hangnemben bírálta szomszédját, később jóval barátságosabb fordulatot vett a kommunikáció: katonai akció helyett humanitárius segítség indult. A Vlagyimir Putyin orosz elnökkel több alkalommal is kemény szócsatákba keveredő Ilham Alijev most gyorsan pragmatikus álláspontot vett fel. Mindez arra utalt, hogy

számára is „túl sok múlik” a Kaszpi-tenger biztonságán, ami veszélyes játék.

Moszkva a jövőben nagy szerepet szán a térségnek, ugyanis szeretné kihasználni az Iránnal kiépített szoros kapcsolatát, hogy rajta keresztül kijárata legyen az Indiai-óceán felé. A Nemzetközi Észak-Dél Közlekedési Folyosó (INSTC) mintegy 7200 kilométeren keresztül jelentene szárazföldi és tengeri összeköttetést az indiai Mumbai és Szentpétervár között. Az orosz vezetés elképzelései szerint ez élénk kereskedelmet hoz a két nagyhatalom között, vaskos jövedelemmel megtámogatva a Kremlt. Az elképzelés leggyengébb pontja már eddig is Irán volt, mivel Teherán nem rendelkezett elegendő tőkével a nagyszabású infrastrukturális beruházások megvalósításához. Ezt követően – attól függetlenül, miként ér véget a háború – is nehezen hihető, hogy a síita hatalomban ezek a fejlesztések válnának prioritássá.

A Kaszpi-térségben kiépült aktív hálózatok viszont fennmaradnak és a jövőben (valamikor) táptalajt jelenthetnek Moszkva régi vágyának beteljesítéséhez.

