Egymást vádolja Oroszország és Ukrajna a tűzszünet megszegésével

Az orosz védelmi minisztérium vasárnap 1971, az éjszaka folyamán történt tűzszünetsértésről számolt be. Az ukrán vezérkar eközben 479 tüzérségi csapást és több mint 1700 orosz dróntámadást jelentett. A szombaton életbe lépett tűzszünet vasárnap éjfélkor – közép-európai idő szerint 22 órakor – jár le.
Az orosz fél tájékoztatása szerint a Kurszk megyét ért ukrán dróntámadásban egy gyermek is megsérült. Belgorod megye kormányzója, Vjacseszlav Gladkov pedig két halálos áldozatról számolt be egy ukrán tüzérségi csapás következtében. Ukrán részről a helyi katasztrófavédelem közölte, hogy vasárnap Harkiv megyében két civil sebesült meg egy orosz dróntámadásban. A Reuters hírügynökség a harctéri jelentések egyikét sem tudta független forrásból megerősíteni.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője vasárnap úgy fogalmazott, hogy a tűzszünet Vlagyimir Putyin orosz elnök "humanitárius gesztusa" volt. Kiemelte ugyanakkor, hogy az orosz csapatok a fegyvernyugvás lejártával azonnal folytatják a hadműveleteket. Hozzátette: Putyin magas fokú készültség fenntartására utasította a hadsereget az esetleges provokációk miatt.
A háromnapos ortodox húsvéti tűzszünetet az orosz elnök április 9-én jelentette be. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elfogadta a fegyvernyugvást, noha korábbi tűzszüneti javaslatait Moszkva rendre elutasította.
Forrás: Reuters
