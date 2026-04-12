Egymást vádolja Oroszország és Ukrajna a tűzszünet megszegésével

Oroszország és Ukrajna az ortodox húsvét alkalmából elrendelt 32 órás tűzszünet első óráiban kölcsönösen a fegyvernyugvás megsértésével vádolta egymást. Mindkét fél több száz, illetve több ezer támadásról számolt be.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnap 1971, az éjszaka folyamán történt tűzszünetsértésről számolt be. Az ukrán vezérkar eközben 479 tüzérségi csapást és több mint 1700 orosz dróntámadást jelentett. A szombaton életbe lépett tűzszünet vasárnap éjfélkor – közép-európai idő szerint 22 órakor – jár le.

Az orosz fél tájékoztatása szerint a Kurszk megyét ért ukrán dróntámadásban egy gyermek is megsérült. Belgorod megye kormányzója, Vjacseszlav Gladkov pedig két halálos áldozatról számolt be egy ukrán tüzérségi csapás következtében. Ukrán részről a helyi katasztrófavédelem közölte, hogy vasárnap Harkiv megyében két civil sebesült meg egy orosz dróntámadásban. A Reuters hírügynökség a harctéri jelentések egyikét sem tudta független forrásból megerősíteni.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője vasárnap úgy fogalmazott, hogy a tűzszünet Vlagyimir Putyin orosz elnök "humanitárius gesztusa" volt. Kiemelte ugyanakkor, hogy az orosz csapatok a fegyvernyugvás lejártával azonnal folytatják a hadműveleteket. Hozzátette: Putyin magas fokú készültség fenntartására utasította a hadsereget az esetleges provokációk miatt.

A háromnapos ortodox húsvéti tűzszünetet az orosz elnök április 9-én jelentette be. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elfogadta a fegyvernyugvást, noha korábbi tűzszüneti javaslatait Moszkva rendre elutasította.

Forrás: Reuters

