LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.28%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Közel két évtizedes trendvonalhoz ért a forint a Tisza Párt elsöprő győzelme után, rezsimváltás jöhet az árfolyamban
Egymást vádolja Oroszország és Ukrajna a tűzszünet megszegésével
Oroszország és Ukrajna az ortodox húsvét alkalmából elrendelt 32 órás tűzszünet első óráiban kölcsönösen a fegyvernyugvás megsértésével vádolta egymást. Mindkét fél több száz, illetve több ezer támadásról számolt be.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnap 1971, az éjszaka folyamán történt tűzszünetsértésről számolt be. Az ukrán vezérkar eközben 479 tüzérségi csapást és több mint 1700 orosz dróntámadást jelentett. A szombaton életbe lépett tűzszünet vasárnap éjfélkor – közép-európai idő szerint 22 órakor – jár le.

Az orosz fél tájékoztatása szerint a Kurszk megyét ért ukrán dróntámadásban egy gyermek is megsérült. Belgorod megye kormányzója, Vjacseszlav Gladkov pedig két halálos áldozatról számolt be egy ukrán tüzérségi csapás következtében. Ukrán részről a helyi katasztrófavédelem közölte, hogy vasárnap Harkiv megyében két civil sebesült meg egy orosz dróntámadásban. A Reuters hírügynökség a harctéri jelentések egyikét sem tudta független forrásból megerősíteni.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője vasárnap úgy fogalmazott, hogy a tűzszünet Vlagyimir Putyin orosz elnök "humanitárius gesztusa" volt. Kiemelte ugyanakkor, hogy az orosz csapatok a fegyvernyugvás lejártával azonnal folytatják a hadműveleteket. Hozzátette: Putyin magas fokú készültség fenntartására utasította a hadsereget az esetleges provokációk miatt.

A háromnapos ortodox húsvéti tűzszünetet az orosz elnök április 9-én jelentette be. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elfogadta a fegyvernyugvást, noha korábbi tűzszüneti javaslatait Moszkva rendre elutasította.

Még több Globál

Blokád alá vonja Iránt Trump, hatalmas a káosz a béketárgyalások körül - Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Visszavonulnak az ukránok Szumiban, Odesszát támadta Moszkva – Ukrajnai háborús híreink kedden

Ukrajna drasztikus taktikai váltást hajtott végre: úgy foglaltak el egy orosz állást, hogy katona nem vett részt az akcióban

Forrás: Reuters

Ez is érdekelhet
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Győzött a Tisza, mi lesz az Otthon Starttal vagy a különadókkal? – Itt a 15 legfontosabb teendő a bankszektorban
Blokkolja Trump a Hormuzi-szorost, úgy néz ki, folytatódik a háború, kilőtt az olajár - Híreink az iráni háborúról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility