Iráni főtárgyaló: "Ha harcoltok, mi is harcolunk"

Irán jóhiszemű lépésekkel járult hozzá az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások előrehaladásához. Ezt Mohammad Báger Gálibáf, az ország főtárgyalója jelentette ki az állami média által vasárnap közölt nyilatkozatában.

Gálibáf hangsúlyozta, hogy Donald Trump amerikai elnök újabb fenyegetései semmilyen hatással nem lesznek az iráni nemzetre.

Ha harcoltok, mi is harcolunk, de ha észérvekkel álltok elő, mi is észérvekkel válaszolunk

– fogalmazott az iráni főtárgyaló.

A nyilatkozat arra utal, hogy Teherán továbbra is nyitott a diplomáciai megoldásokra. Ugyanakkor egyértelművé teszi azt is, hogy az amerikai nyomásgyakorlást nem hajlandó elfogadni a párbeszéd előfeltételeként.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, hogy az Egyesült Államok haditengerészete azonnali hatállyal blokád alá vonja a Hormuzi-szorost. Emellett a nemzetközi vizeken is feltartóztatnak minden olyan hajót, amely áthaladási díjat fizetett Iránnak.

