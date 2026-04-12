LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Iráni főtárgyaló:
Globál

Iráni főtárgyaló: "Ha harcoltok, mi is harcolunk"

Portfolio
Irán jóhiszemű lépésekkel járult hozzá az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások előrehaladásához. Ezt Mohammad Báger Gálibáf, az ország főtárgyalója jelentette ki az állami média által vasárnap közölt nyilatkozatában.

Gálibáf hangsúlyozta, hogy Donald Trump amerikai elnök újabb fenyegetései semmilyen hatással nem lesznek az iráni nemzetre.

Ha harcoltok, mi is harcolunk, de ha észérvekkel álltok elő, mi is észérvekkel válaszolunk

– fogalmazott az iráni főtárgyaló.

A nyilatkozat arra utal, hogy Teherán továbbra is nyitott a diplomáciai megoldásokra. Ugyanakkor egyértelművé teszi azt is, hogy az amerikai nyomásgyakorlást nem hajlandó elfogadni a párbeszéd előfeltételeként.

Még több Globál

Blokád alá vonja Iránt Trump, hatalmas a káosz a béketárgyalások körül - Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Magyar katonák üzentek a NATO-nak - Friss felvétel jelent meg

Donald Trump is reagált Orbán Viktor vereségére

Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, hogy az Egyesült Államok haditengerészete azonnali hatállyal blokád alá vonja a Hormuzi-szorost. Emellett a nemzetközi vizeken is feltartóztatnak minden olyan hajót, amely áthaladási díjat fizetett Iránnak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Blokkolja Trump a Hormuzi-szorost, úgy néz ki, folytatódik a háború, kilőtt az olajár - Híreink az iráni háborúról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility