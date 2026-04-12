Kemény üzenetek jöttek a tárgyalások után: távozott az amerikai delegáció Iszlámábádból - Híreink az iráni háborúról vasárnap
Megakadtak az amerikai-iráni béketárgyalások: a több mint húszórás iszlámábádi egyeztetés végül megállapodás nélkül zárult, az amerikai delegáció pedig vasárnap hajnalban el is hagyta a helyszínt. Washington szerint Teherán nem volt hajlandó egyértelmű kötelezettséget vállalni arra, hogy lemond az atomfegyver megszerzéséről, miközben Irán az amerikai követeléseket túlzónak nevezte. J. D. Vance közölte, hogy az Egyesült Államok egy „végső és legjobb ajánlatot” hátrahagyott, amelyre még várják az iráni választ. Közben újabb feszültséget keltett, hogy amerikai hadihajók haladtak át a Hormuzi-szoroson, illetve Washington megkezdte az aknamentesítés előkészítését, amit Teherán több ponton vitat. Benjamin Netanjahu eközben világossá tette: Izrael folytatja a harcot Iránnal és annak szövetségeseivel szemben. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború vasárnapi fejleményeivel.
Nagyon súlyos vád: a hadsereg célzottan a mentősökre vadászhat a háborús övezetben

Miközben a nemzetközi figyelem az iszlámábádi béketárgyalások kudarcára összpontosul, Libanonban tovább dúl a háború. A bejrúti bombázásokat elítélő reakciók nyomán Izrael a legutóbbi támadások során megkímélte a fővárost. Dél-Libanonban azonban változatlan intenzitással folytatódnak a hadműveletek - írja a BBC.

Megszólalt az atomhatalom az iráni-amerikai béketárgyalásokról, elárulták a következő lépésüket

Pakisztán továbbra is közvetítő szerepet vállal Irán és az Egyesült Államok között, miután az iszlámábádi maratoni tárgyalások megállapodás nélkül értek véget – jelentette be Ishak Dar pakisztáni külügyminiszter vasárnap a CNN tájékoztatása szerint.

Megfeneklettek a béketárgyalások: egyezség nélkül hagyta el Vance Iszlámábádot

Huszonegy órán át tartó egyeztetések után eredmény nélkül szakadtak meg az amerikai-iráni béketárgyalások az iszlámábádi fordulóján. Az Egyesült Államok képviselői elhagyták a tárgyalóasztalt, miután Irán nem volt hajlandó kötelezettséget vállalni az atomfegyverek kifejlesztéséről való lemondásra.

