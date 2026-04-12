Kiderült: borzalmas hangulatban telt a JD Vance vezette béketárgyalás

Iszmáíl Baghaei iráni külügyi szóvivő az állami hírügynökségnek elmondta, hogy a tárgyalások "bizalmatlansággal, gyanakvással és kétellyel teli légkörben" zajlottak a több mint negyven napnyi "kényszerű háború" és a nemrég életbe lépett tűzszünet árnyékában.

A szóvivő szerint eleve nem volt reális elvárás, hogy egyetlen tárgyalási forduló alatt megszülessen a megállapodás.

"Nem kellett volna azt várnunk, hogy egyetlen ülésen megegyezésre jutunk. Nem hiszem, hogy bárkinek is ilyen elvárásai lettek volna" – fogalmazott Baghaei. A diplomata korábban arra szólította fel Washingtont, hogy tartózkodjon a "túlzó követelésektől".

A szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy "a diplomácia sosem ér véget". Ezzel arra utalt, hogy Teherán továbbra is nyitott a további egyeztetésekre.

