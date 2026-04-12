Megszólalt az atomhatalom az iráni-amerikai béketárgyalásokról, elárulták a következő lépésüket

Ishak Dar közleményében arról tájékoztatott, hogy Aszim Munir vezérkari főnökkel közösen több fordulón át segítették a két fél közötti "intenzív és konstruktív tárgyalásokat". Ezek a megbeszélések helyi idő szerint vasárnap reggel zárultak le.

A tárcavezető megköszönte Washingtonnak és Teheránnak, hogy reagáltak Pakisztán korábbi, azonnali térségi tűzszünetre vonatkozó felhívására.

Egyúttal háláját fejezte ki amiatt is, hogy a felek elfogadták Sehbaz Sarif miniszterelnök meghívását az iszlámábádi béketárgyalásokra.

A pakisztáni diplomácia elkötelezettségét hangsúlyozva Ishak Dar leszögezte, hogy országa a jövőben is folytatja a közvetítést a felek között.

