Megszólalt az atomhatalom az iráni-amerikai béketárgyalásokról, elárulták a következő lépésüket
Megszólalt az atomhatalom az iráni-amerikai béketárgyalásokról, elárulták a következő lépésüket

Pakisztán továbbra is közvetítő szerepet vállal Irán és az Egyesült Államok között, miután az iszlámábádi maratoni tárgyalások megállapodás nélkül értek véget – jelentette be Ishak Dar pakisztáni külügyminiszter vasárnap a CNN tájékoztatása szerint.

Ishak Dar közleményében arról tájékoztatott, hogy Aszim Munir vezérkari főnökkel közösen több fordulón át segítették a két fél közötti "intenzív és konstruktív tárgyalásokat". Ezek a megbeszélések helyi idő szerint vasárnap reggel zárultak le.

A tárcavezető megköszönte Washingtonnak és Teheránnak, hogy reagáltak Pakisztán korábbi, azonnali térségi tűzszünetre vonatkozó felhívására.

Egyúttal háláját fejezte ki amiatt is, hogy a felek elfogadták Sehbaz Sarif miniszterelnök meghívását az iszlámábádi béketárgyalásokra.

A pakisztáni diplomácia elkötelezettségét hangsúlyozva Ishak Dar leszögezte, hogy országa a jövőben is folytatja a közvetítést a felek között.

Pattanásig feszült a helyzet a két szomszéd között, 800 kilométernyi határ a tét

Az iráni háború árnyékában emelkedett fel az elfeledett térség, ez lehet az új globális ütközőpont

Kemény üzenetek jöttek a tárgyalások után: távozott az amerikai delegáció Iszlámábádból - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Kemény üzenetek jöttek a tárgyalások után: távozott az amerikai delegáció Iszlámábádból - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Megfeneklettek a béketárgyalások: egyezség nélkül hagyta el Vance Iszlámábádot

Címlapkép forrása: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Választás 2026: itt a friss adat, óriási a részvétel a 9:00 órás adatok szerint
Választás 2026: ekkor érkeznek majd az első eredmények a pártok állásáról, a képviselők szavazatszámáról!
Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken
