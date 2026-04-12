LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Nagyon súlyos vád: a hadsereg célzottan a mentősökre vadászhat a háborús övezetben
Nagyon súlyos vád: a hadsereg célzottan a mentősökre vadászhat a háborús övezetben

Miközben a nemzetközi figyelem az iszlámábádi béketárgyalások kudarcára összpontosul, Libanonban tovább dúl a háború. A bejrúti bombázásokat elítélő reakciók nyomán Izrael a legutóbbi támadások során megkímélte a fővárost. Dél-Libanonban azonban változatlan intenzitással folytatódnak a hadműveletek - írja a BBC.

Az izraeli csapásokban újabb mentősök vesztették életüket. A libanoni egészségügyi minisztérium szerint az egészségügyi dolgozók elleni támadások szisztematikusak, ami háborús bűnnek minősülhet. Izrael korábban azzal érvelt, hogy a mentőket katonai célokra használják. Ezt az állítást azonban eddig semmilyen bizonyítékkal nem támasztották alá.

Az ország lakosságának mintegy ötöde kényszerült elhagyni az otthonát. A menekültek továbbra sem tudják, hogy mikor térhetnek vissza, vagy egyáltalán hazatérhetnek-e valaha.

Az izraeli szárazföldi csapatok továbbra is Libanon területén tartózkodnak.

A hivatalos izraeli álláspont szerint a hadművelet célja egy biztonsági ütközőzóna kialakítása.

Iráni hajóra csapott le Amerika, fordulópont jöhet a napokban - Híreink az iráni konfliktusról csütörtökön

Még vége sincs a háborúnak, Trump máris újabb országot támadna meg - Elkezdődött a tervek kidolgozása

Fordulóponthoz érkezett a háború, új hatalom lett Ukrajna legfontosabb szövetségese – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Kemény üzenetek jöttek a tárgyalások után: távozott az amerikai delegáció Iszlámábádból - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Women's Money & Mindset Day 2026

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Nem költözik Magyar Péter a Karmelitába, bebiztosított egy helyet a Tisza, fontos vezetőkkel tárgyaltak a leendő kormánytagok
Lekörözték Amerikát: új hatalom lett Kijev legnagyobb támogatója
