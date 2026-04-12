Nagyon súlyos vád: a hadsereg célzottan a mentősökre vadászhat a háborús övezetben

Az izraeli csapásokban újabb mentősök vesztették életüket. A libanoni egészségügyi minisztérium szerint az egészségügyi dolgozók elleni támadások szisztematikusak, ami háborús bűnnek minősülhet. Izrael korábban azzal érvelt, hogy a mentőket katonai célokra használják. Ezt az állítást azonban eddig semmilyen bizonyítékkal nem támasztották alá.

Az ország lakosságának mintegy ötöde kényszerült elhagyni az otthonát. A menekültek továbbra sem tudják, hogy mikor térhetnek vissza, vagy egyáltalán hazatérhetnek-e valaha.

Az izraeli szárazföldi csapatok továbbra is Libanon területén tartózkodnak.

A hivatalos izraeli álláspont szerint a hadművelet célja egy biztonsági ütközőzóna kialakítása.

Címlapkép forrása: Murat Sengul/Anadolu via Getty Images