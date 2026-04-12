LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.26%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Oroszország tűzszünetet hirdetett, mégis pillanatok alatt elszabadult a pokol Ukrajnában
Oroszország tűzszünetet hirdetett, mégis pillanatok alatt elszabadult a pokol Ukrajnában

Az ukrán hadsereg szerint Oroszország szombat délután négy óra óta 2299 alkalommal szegte meg a húsvéti tűzszünetet.

Az ukrán vezérkar vasárnap közzétett adatai alapján a tűzszünetsértések között 479 tüzérségi támadás és több mint 1700 dróncsapás szerepel.

Az incidensek túlnyomó többsége,

összesen 1723 eset már szombaton, vagyis a fegyvernyugvás első napján megtörtént.

A 32 órás fegyvernyugvást Vlagyimir Putyin orosz elnök hirdette meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

