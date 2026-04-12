Oroszország tűzszünetet hirdetett, mégis pillanatok alatt elszabadult a pokol Ukrajnában

Az ukrán hadsereg szerint Oroszország szombat délután négy óra óta 2299 alkalommal szegte meg a húsvéti tűzszünetet.

Az ukrán vezérkar vasárnap közzétett adatai alapján a tűzszünetsértések között 479 tüzérségi támadás és több mint 1700 dróncsapás szerepel.

Az incidensek túlnyomó többsége,

összesen 1723 eset már szombaton, vagyis a fegyvernyugvás első napján megtörtént.

A 32 órás fegyvernyugvást Vlagyimir Putyin orosz elnök hirdette meg.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images