LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Pattanásig feszült a helyzet a két szomszéd között, 800 kilométernyi határ a tét
Globál

Pattanásig feszült a helyzet a két szomszéd között, 800 kilométernyi határ a tét

MTI
Kambodzsa felszólította Thaiföldet, hogy a lehető leghamarabb folytassa a vitatott határ kijelöléséről szóló tárgyalásokat; a régóta fennálló vita tavaly véres összecsapásokhoz vezetett.

Phnompen "minden reményét" abba fekteti, hogy a két szomszédos ország "gyorsan és őszintén" megkezdheti a munkát - írta szombat este a közösségi médiában Hun Manet kambodzsai miniszterelnök.

"Ez lesz a tartós béke alapja, amely lehetővé teszi a közös határ mentén élő népességünk számára, hogy békében éljen. Kambodzsa teljes mértékben készen áll" - hangsúlyozta a politikus.

A thaiföldi külügyminiszter, Szihaszak Phuangketkeov a nap folyamán kijelentette, országa még nem áll készen, annak ellenére, hogy nemrég alakult meg az új kormány.

A kambodzsai felhívásokra, amelyek a tárgyalások gyors újrakezdését szorgalmazzák, azt válaszolta, hogy a szomszédnak joga van ehhez, de Thaiföldnek "saját eljárásait" kell követnie.

Még több Globál

A két délkelet-ázsiai királyság évtizedek óta vitatkozik a francia gyarmati korszakból örökölt, 800 kilométer hosszú határvonaluk kijelöléséről.

A határ menti feszültségek tavaly júliusban és decemberben kétszer is fegyveres konfliktussá fajultak, ami mindkét oldalon több tucat halálos áldozatot követelt, és több százezren menekültek el a harcok elől.

A december 27-én megkötött fegyverszünet a határvonal kijelöléséről szóló tárgyalásokat ír elő, de addig a helyzet továbbra is bizonytalan. Kambodzsa többek között azt állítja, hogy Thaiföld több területet is elfoglalt a határ menti tartományokban, és követeli a thaiföldi csapatok kivonását a mindkét fél által igényelt területekről.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Â© Ippei & Janine Photography via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility