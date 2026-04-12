Putyin az iráni elnökkel beszélt

A két vezető telefonbeszélgetéséről a Kreml sajtószolgálata számolt be. A közlemény szerint Putyin közölte az iráni elnökkel, hogy Oroszország ebből a célból folytatja az aktív kapcsolattartást összes partnerével a közel-keleti régióban.
Az iráni elnök értékelést adott a szombaton Iszlámábádban lezajlott iráni-amerikai tárgyalásokról, és köszönetet mondott az Oroszország által egyebek között a nemzetközi fórumokon is képviselt elvi álláspontért, amely a helyzet enyhítésére irányul. Pezeskján köszönetet mondott az iráni népnek nyújtott orosz humanitárius segítségért.
A kétoldalú együttműködés aktuális kérdéseinek megvitatása során a felek megerősítették a kölcsönös szándékot az orosz-iráni jószomszédi kapcsolatok további, átfogó megerősítésére.
Maszúd Pezeskján húsvét alkalmából üdvözölte Vlagyimir Putyint és Oroszország összes ortodox keresztényét.
