RÉSZVÉTELI ARÁNY
2026
 
2022
 
2018
 
  • Megjelenítés
Putyin az iráni elnökkel beszélt
Globál

Putyin az iráni elnökkel beszélt

MTI
Oroszország továbbra is kész elősegíteni az iráni konfliktus politikai-diplomáciai rendezését, és közvetítői erőfeszítéseket tenni a Közel-Keleten való igazságos és hosszú távú béke megteremtése érdekében - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök iráni hivatali partnerének, Maszúd Pezeskjánnak vasárnap.

A két vezető telefonbeszélgetéséről a Kreml sajtószolgálata számolt be. A közlemény szerint Putyin közölte az iráni elnökkel, hogy Oroszország ebből a célból folytatja az aktív kapcsolattartást összes partnerével a közel-keleti régióban.

Az iráni elnök értékelést adott a szombaton Iszlámábádban lezajlott iráni-amerikai tárgyalásokról, és köszönetet mondott az Oroszország által egyebek között a nemzetközi fórumokon is képviselt elvi álláspontért, amely a helyzet enyhítésére irányul. Pezeskján köszönetet mondott az iráni népnek nyújtott orosz humanitárius segítségért.

A kétoldalú együttműködés aktuális kérdéseinek megvitatása során a felek megerősítették a kölcsönös szándékot az orosz-iráni jószomszédi kapcsolatok további, átfogó megerősítésére.

Maszúd Pezeskján húsvét alkalmából üdvözölte Vlagyimir Putyint és Oroszország összes ortodox keresztényét.

Még több Globál

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility