LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.25%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Remek hír: újra teljes kapacitással működik a létfontosságú olajvezeték
Globál

MTI
Szaúd-Arábia vasárnap bejelentette, hogy helyreállította a kelet-nyugati olajvezeték teljes szállítási kapacitását napi 7 millió hordóra, néhány nappal azután, hogy a vezetéket támadás érte.

Az energiaügyi minisztérium közölte, hogy a konfliktus során a támadások által érintett energetikai létesítmények és az olajvezeték működése helyreállt.

Szaúd-Arábia nem nevezte meg, ki hajtotta végre a támadásokat, de

a királyság az elmúlt hetekben számos iráni rakétát és drónt lőtt le.

A támadások megzavarták a működést a legfontosabb olaj-, gáz-, finomító-, petrolkémiai és villamosenergia-létesítményekben Rijádban, a Keleti Tartományban és Dzsanbú ipari városban.

Szaúd-Arábia csütörtökön közölte, hogy a támadások napi mintegy 600 ezer hordóval csökkentették olajtermelési kapacitását, míg a kelet-nyugati kőolajvezeték átfolyási kapacitását mintegy 700 ezer hordóval.

A kelet-nyugati olajvezeték Szaúd-Arábia egyetlen nyersolaj-export útvonalát képezi a Hormuzi-szoros lezárása miatt. A Reuters brit hírügynökség szerdán arról számolt be, hogy Irán néhány órával a tűzszüneti megállapodás megkötését követően megtámadta a vezetéket.

A tárca közölte, hogy pótolta az érintett mennyiségeket a Manifa olajmezőről, ahol a termelés korábban napi 300 ezer hordóval csökkent.

A tájékoztatás szerint folynak a munkálatok a Huraisz-létesítmény teljes termelési kapacitásának helyreállítására, miután a létesítmény elleni támadások további 300 ezer hordóval csökkentették Szaúd-Arábia termelési kapacitását.

A minisztérium meglátása szerint a gyors helyreállítás javítani fogja "a helyi és globális piacok ellátásának megbízhatóságát és folyamatosságát".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

