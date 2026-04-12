Remek hír: újra teljes kapacitással működik a létfontosságú olajvezeték

Az energiaügyi minisztérium közölte, hogy a konfliktus során a támadások által érintett energetikai létesítmények és az olajvezeték működése helyreállt.
Szaúd-Arábia nem nevezte meg, ki hajtotta végre a támadásokat, de
a királyság az elmúlt hetekben számos iráni rakétát és drónt lőtt le.
A támadások megzavarták a működést a legfontosabb olaj-, gáz-, finomító-, petrolkémiai és villamosenergia-létesítményekben Rijádban, a Keleti Tartományban és Dzsanbú ipari városban.
Szaúd-Arábia csütörtökön közölte, hogy a támadások napi mintegy 600 ezer hordóval csökkentették olajtermelési kapacitását, míg a kelet-nyugati kőolajvezeték átfolyási kapacitását mintegy 700 ezer hordóval.
A kelet-nyugati olajvezeték Szaúd-Arábia egyetlen nyersolaj-export útvonalát képezi a Hormuzi-szoros lezárása miatt. A Reuters brit hírügynökség szerdán arról számolt be, hogy Irán néhány órával a tűzszüneti megállapodás megkötését követően megtámadta a vezetéket.
A tárca közölte, hogy pótolta az érintett mennyiségeket a Manifa olajmezőről, ahol a termelés korábban napi 300 ezer hordóval csökkent.
A tájékoztatás szerint folynak a munkálatok a Huraisz-létesítmény teljes termelési kapacitásának helyreállítására, miután a létesítmény elleni támadások további 300 ezer hordóval csökkentették Szaúd-Arábia termelési kapacitását.
A minisztérium meglátása szerint a gyors helyreállítás javítani fogja "a helyi és globális piacok ellátásának megbízhatóságát és folyamatosságát".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
