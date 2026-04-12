LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Tragédia a Karib-térségben: pánik tört ki az erődben, legalább 30 fő életét vesztette
Globál

MTI
Legalább 30 ember meghalt szombaton Haiti északi részén azt követően, hogy pánik tört ki a szigetország egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságánál - közölték a hatóságok.

Jean-Henri Petit, Haiti Északi megyéjének polgári védelmi vezetője elmondta, hogy a tömegszerencsétlenség a Laferriere-erődben történt, amelyet a 19. század elején, röviddel Haiti függetlenné válása után építettek.

Ez az amerikai kontinens legnagyobb erődje.

A vár tele volt diákokkal és látogatókkal, akik az UNESCO világörökségi helyszín éves ünnepségén vettek részt – számolt be Petit. Elmondása szerint a szerencsétlenség a helyszín bejáratánál történt, hozzátéve, hogy az eső tovább súlyosbította a katasztrófát.

Alix Didier Fils-Aimé miniszterelnök nyilatkozatban fejezte ki részvétét a gyászoló családoknak, és biztosította őket "mély szolidaritásáról a gyász és nagy szenvedés idején".

Még több Globál

Frissítés:

A Le Nouvelliste helyi lap szerint a tömegszerencsétlenség akkor történt, amikor "rendkívül sokan gyűltek össze a hagyományos ünnepségekre" az erődnél. Mivel csak egy bejárat volt nyitva, a lap szerint összetűzés robbant ki a bejutni próbálók és a kijutni próbálók között, ami a halálos kimenetelű tömegszerencsétlenséghez vezetett.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Lukas Bischoff via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility