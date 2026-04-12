Tragédia a Karib-térségben: pánik tört ki az erődben, legalább 30 fő életét vesztette

Jean-Henri Petit, Haiti Északi megyéjének polgári védelmi vezetője elmondta, hogy a tömegszerencsétlenség a Laferriere-erődben történt, amelyet a 19. század elején, röviddel Haiti függetlenné válása után építettek.
Ez az amerikai kontinens legnagyobb erődje.
A vár tele volt diákokkal és látogatókkal, akik az UNESCO világörökségi helyszín éves ünnepségén vettek részt – számolt be Petit. Elmondása szerint a szerencsétlenség a helyszín bejáratánál történt, hozzátéve, hogy az eső tovább súlyosbította a katasztrófát.
Alix Didier Fils-Aimé miniszterelnök nyilatkozatban fejezte ki részvétét a gyászoló családoknak, és biztosította őket "mély szolidaritásáról a gyász és nagy szenvedés idején".
A Le Nouvelliste helyi lap szerint a tömegszerencsétlenség akkor történt, amikor "rendkívül sokan gyűltek össze a hagyományos ünnepségekre" az erődnél. Mivel csak egy bejárat volt nyitva, a lap szerint összetűzés robbant ki a bejutni próbálók és a kijutni próbálók között, ami a halálos kimenetelű tömegszerencsétlenséghez vezetett.
