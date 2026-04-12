Volt CIA igazgató: Trump "nyilvánvalóan meghibbant"

Brennan, aki Barack Obama elnöksége alatt vezette a CIA-t, az MSNBC szombati adásában keményen bírálta az elnököt. Úgy fogalmazott, hogy Trump
"nyilvánvalóan meghibbant".
Hozzátette, hogy az iráni civilizáció elpusztításáról tett kijelentései alkalmatlanná teszik őt a főparancsnoki tisztségre, különös tekintettel arra, hogy az amerikai nukleáris arzenál felett is rendelkezik. Az elnök április 7-én azzal fenyegette meg Iránt, hogy "az egész civilizációjuk ma éjjel elpusztul", amennyiben Teherán nem teljesíti az ultimátumát. Brennan szerint ez a megfogalmazás egy nukleáris csapás lehetőségét is magában hordozza.
Trump egyre agresszívebb és trágárságoktól sem mentes retorikájára válaszul a demokraták közül mind többen követelik a 25. alkotmánykiegészítés alkalmazását.
Az 1967-ben elfogadott rendelkezés lehetővé teszi, hogy az alelnök és a kabinet többsége eltávolítsa az elnököt, amennyiben az "képtelen ellátni hivatali hatásköreit és feladatait".
Az NBC News összesítése szerint már több mint hetven demokrata kongresszusi képviselő szólított fel a kiegészítés aktiválására.
Ennek tényleges megvalósulására azonban gyakorlatilag semmi esély nincs, tekintettel arra, hogy JD Vance alelnök és a teljes kabinet töretlen lojalitást mutat Trump iránt. Az iráni békéltető tárgyalások szombati kudarca és az újabb ellenségeskedés lehetősége ugyanakkor tovább táplálja az aggodalmakat.
Brennan fellépése különösen figyelemre méltó, mivel az Igazságügyi Minisztérium a Fehér Ház nyomására tavaly júliusban büntetőeljárást indított ellene. A nyomozás kiterjedt James Comey volt FBI-igazgatóra is, ami Trump politikai ellenfeleivel szembeni hadjáratának részét képezte. Comeyt kétrendbeli hamis tanúzással vádolták meg a kongresszusi meghallgatásán tett vallomása miatt, ám a bíróság végül elutasította a vádat. A Brennan elleni nyomozás viszont továbbra is folytatódik. Jim Jordan, a Képviselőház Igazságügyi Bizottságának Trump-szövetséges elnöke márciusban úgy nyilatkozott, hogy az ügy "felforrósodott".
Címlapkép forrása: 2018 NBCUniversal Media, LLC via Getty Images
Átvették az uralmat a magyar fiatalok, egyre merészebb hitelfelvételekbe vág bele a lakosság
Mégis mi folyik a magyar lakáshitelpiacon?
Kimondta az ukrán kormányzó: hajszálon múlt a pusztító katasztrófa, hatalmas árvíz fenyegetett Ukrajnában
Siklóbombáztak az oroszok.
Ez a magyar részvény lehet a Tisza Párt győzelmének következő nagy nyertese
Nem csak a blue chipekben van fantázia.
Vallottak arról, mennyi benzin maradt még Magyarországon – itt vannak a friss adatok
Új számokat közölt a Szövetség.
Már megindult a tárgyalás Ursula von der Leyen és Magyar Péter között
Nagyon gyorsan hazakerülhetnek az uniós források az ígéretek szerint.
Magyar Péter bejelentette: sajtótájékoztatót tart, miután találkozott Sulyok Tamással
10 órakor megy a Sándor-palotába.
Brutális mennyiségű pénz zúdulhat Magyarországra Magyar Péter győzelme után – beindultak a befektetők
Sokan lettek nagyon optimisták, hogy távozik a hatalomból Orbán Viktor 16 év után.
Megszólalt az IMF Magyarországról: nehezen lesz ebből 2 százalékos növekedés
Romló növekedés és külső egyensúly, magasabb infláció jöhet.
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Inflációs meglepetés: miért lett kedvezőbb a márciusi adat a vártnál?
A márciusi inflációs adat kedvezőbb lett a piaci várakozásoknál, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a kockázatok eltűntek. Regős Gábor a Spirit FM TÖBB-KEVESEBB című műsorában arr
Leggett & Platt - elemzés
A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e
Az Otthon Start mellékhatása: a vételár jóval nagyobb részét finanszírozzák hitelből a magyarok
Az Otthon Start alapjaiban írta át a hitelpiacot. Hatalmas volument helyeznek ki a bankok hónapról hónapra, az átlagos kölcsönösszeg is érdemben emelkedett az elmúlt időszakban. Ezzel azonban e
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.
Invest extra: mibe fektessünk a Tisza kétharmados győzelme után?
Hétfő reggeli, választási különkiadás.