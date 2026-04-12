LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.44%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Volt CIA igazgató: Trump
Globál

Volt CIA igazgató: Trump "nyilvánvalóan meghibbant"

Portfolio
John Brennan, a CIA korábbi igazgatója is csatlakozott azokhoz, akik Donald Trump hivatalból való eltávolítását követelik. Szerinte az amerikai alkotmány 25. kiegészítése "egyenesen Trumpra szabva íródott". Az egykori hírszerzési vezető Trump Irán elleni egyre szélsőségesebb fenyegetéseire reagált, miközben ő maga is az Igazságügyi Minisztérium egyik aktív nyomozásának célkeresztjében áll - jelentette a The Guardian.

Brennan, aki Barack Obama elnöksége alatt vezette a CIA-t, az MSNBC szombati adásában keményen bírálta az elnököt. Úgy fogalmazott, hogy Trump

"nyilvánvalóan meghibbant".

Hozzátette, hogy az iráni civilizáció elpusztításáról tett kijelentései alkalmatlanná teszik őt a főparancsnoki tisztségre, különös tekintettel arra, hogy az amerikai nukleáris arzenál felett is rendelkezik. Az elnök április 7-én azzal fenyegette meg Iránt, hogy "az egész civilizációjuk ma éjjel elpusztul", amennyiben Teherán nem teljesíti az ultimátumát. Brennan szerint ez a megfogalmazás egy nukleáris csapás lehetőségét is magában hordozza.

Trump egyre agresszívebb és trágárságoktól sem mentes retorikájára válaszul a demokraták közül mind többen követelik a 25. alkotmánykiegészítés alkalmazását.

Az 1967-ben elfogadott rendelkezés lehetővé teszi, hogy az alelnök és a kabinet többsége eltávolítsa az elnököt, amennyiben az "képtelen ellátni hivatali hatásköreit és feladatait".

Az NBC News összesítése szerint már több mint hetven demokrata kongresszusi képviselő szólított fel a kiegészítés aktiválására.

Ennek tényleges megvalósulására azonban gyakorlatilag semmi esély nincs, tekintettel arra, hogy JD Vance alelnök és a teljes kabinet töretlen lojalitást mutat Trump iránt. Az iráni békéltető tárgyalások szombati kudarca és az újabb ellenségeskedés lehetősége ugyanakkor tovább táplálja az aggodalmakat.

Brennan fellépése különösen figyelemre méltó, mivel az Igazságügyi Minisztérium a Fehér Ház nyomására tavaly júliusban büntetőeljárást indított ellene. A nyomozás kiterjedt James Comey volt FBI-igazgatóra is, ami Trump politikai ellenfeleivel szembeni hadjáratának részét képezte. Comeyt kétrendbeli hamis tanúzással vádolták meg a kongresszusi meghallgatásán tett vallomása miatt, ám a bíróság végül elutasította a vádat. A Brennan elleni nyomozás viszont továbbra is folytatódik. Jim Jordan, a Képviselőház Igazságügyi Bizottságának Trump-szövetséges elnöke márciusban úgy nyilatkozott, hogy az ügy "felforrósodott".

Címlapkép forrása: 2018 NBCUniversal Media, LLC via Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

