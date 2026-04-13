A NATO-tagok elutasítják a Hormuzi-szoros tengeri blokádjában való részvételt

A NATO szövetségesei hétfőn elutasították, hogy csatlakozzanak Donald Trump amerikai elnöknek a Hormuzi-szoros tengeri blokádjára vonatkozó tervéhez. Ehelyett egy önálló, a harcok lezárultát követő nemzetközi missziót javasoltak a hajózás helyreállítására. Ez a lépés várhatóan tovább mélyíti a transzatlanti szövetségen belüli feszültségeket.

Trump vasárnap a Truth Social felületén jelentette be, hogy az amerikai hadsereg más országokkal együttműködve blokád alá vonja a szorost. Erre azután került sor, hogy a hétvégi tárgyalások nem hoztak áttörést a hat hete tartó iráni konfliktus lezárásában. Az amerikai hadsereg később pontosította:

a blokád kizárólag az iráni kikötőkbe tartó, illetve onnan induló hajókra vonatkozik.

Irán a február 28-án kezdődött háború óta a saját hajóin kívül szinte minden más forgalom elől elzárta a szorost. Teherán arra törekszik, hogy tartósan megszerezze az ellenőrzést a stratégiai fontosságú vízi út felett, és a jövőben esetleg tranzitdíjat szedjen az áthaladó hajóktól.

A szövetségesek közül Nagy-Britannia és Franciaország is egyértelműen jelezte, hogy nem kíván részt venni a blokádban.

Nem támogatjuk a blokádot. Bármilyen nyomás is nehezedik ránk – és ez a nyomás jelentős –, nem sodródunk bele a háborúba

– mondta Keir Starmer brit miniszterelnök a BBC-nek.

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn az X-en közölte, hogy Franciaország Nagy-Britanniával és más országokkal közösen konferenciát szervez egy többnemzeti misszió létrehozásáról. Ennek célja a szabad hajózás helyreállítása lenne a szorosban.

Ez a szigorúan védelmi jellegű misszió, amely független a hadviselő felektől, megkezdi működését, amint a helyzet ezt lehetővé teszi

– írta Macron. A tervek kidolgozására már csütörtökön sor kerülhet Párizsban vagy Londonban.

Francia diplomáciai források szerint a kezdeményezésben mintegy harminc ország venne részt, köztük Öböl menti államok, India, Görögország, Spanyolország, Olaszország, Hollandia és Svédország. A misszió célja a biztonságos áthaladás szabályainak kidolgozása, valamint a tartályhajókat kísérő hadihajók koordinálása lenne, anélkül, hogy a résztvevők hadviselő félként lépnének fel. Iránt és az Egyesült Államokat tájékoztatnák a misszióról, de egyikük sem venne részt benne közvetlenül. Nagy-Britannia emellett azon is dolgozik, hogy a harcok befejeztével csökkenteni lehessen a szoroson áthaladó hajók biztosítási felárait.

A szövetségesek elutasító álláspontja újabb súrlódási pontot jelent Trump és a NATO között.

Az amerikai elnök már korábban is fenyegetőzött a szövetségből való kilépéssel. Emellett fontolgatja az Európában állomásozó amerikai csapatok egy részének kivonását is, miután több ország megtagadta légterének használatát az Irán elleni támadásokhoz. Hakan Fidan török külügyminiszter hétfőn hangsúlyozta, hogy a szorost diplomáciai úton kellene újra megnyitni. Egyúttal felszólította a NATO-t, hogy a júliusi ankarai csúcstalálkozón rendezze viszonyát Trumppal.

Forrás: Reuters

