LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.91%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.55%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Amerika ősellensége azonnal Leó pápa mellé állt, elítélte Donald Trumpot
Amerika ősellensége azonnal Leó pápa mellé állt, elítélte Donald Trumpot

Irán élesen bírálta Donald Trump amerikai elnököt, amiért kemény szavakkal illette XIV. Leó pápát. Az iráni államfő a közösségi médiában fejezte ki szolidaritását az egyházfővel. A pápa maga is visszautasította az őt ért kritikákat - közölte a CNN.

Maszúd Pezeskian iráni elnök az X-en közzétett üzenetében ítélte el Trump előző napi kijelentéseit. Ezeket az iráni vezető a pápa elleni sértésnek nevezte.

A nagy iráni nemzet nevében elítélem az Excellenciáját ért sértést. Kijelentem, hogy Jézusnak, a béke és testvériség prófétájának meggyalázása egyetlen szabad ember számára sem elfogadható

- írta Pezeskian a pápának címzett bejegyzésében.

Mehdi Tabátabái, az iráni elnöki hivatal kommunikációs helyettese még tovább ment. Ő a pápa elleni "karaktergyilkosságot" Ali Hamenei korábbi legfelsőbb vezető meggyilkolásához hasonlította. Úgy fogalmazott: ha a nyugati világ szó nélkül nézte végig az iszlám világ vallási vezetőjének megölését, akkor nem meglepő, hogy most a keresztény egyházfő jellemét próbálják megsemmisíteni.

Trump előző nap jelentette ki, hogy "nem rajongója" XIV. Leó pápának. Az amerikai elnök bírálta az egyházfőnek az iráni háborúval kapcsolatos álláspontját. Emellett hozzátette, hogy a pápa "külpolitikai szempontból szörnyű".

XIV. Leó ma válaszolt a kritikákra.

Nem félek a Trump-kormányzattól, és attól sem, hogy hangosan hirdessem az evangélium üzenetét. Hiszem, hogy ezért vagyok itt, és ezért van itt az egyház

- mondta az egyházfő az újságíróknak.

Women's Money & Mindset Day 2026

