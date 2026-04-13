Amerika ősellensége azonnal Leó pápa mellé állt, elítélte Donald Trumpot

Maszúd Pezeskian iráni elnök az X-en közzétett üzenetében ítélte el Trump előző napi kijelentéseit. Ezeket az iráni vezető a pápa elleni sértésnek nevezte.

A nagy iráni nemzet nevében elítélem az Excellenciáját ért sértést. Kijelentem, hogy Jézusnak, a béke és testvériség prófétájának meggyalázása egyetlen szabad ember számára sem elfogadható

- írta Pezeskian a pápának címzett bejegyzésében.

Mehdi Tabátabái, az iráni elnöki hivatal kommunikációs helyettese még tovább ment. Ő a pápa elleni "karaktergyilkosságot" Ali Hamenei korábbi legfelsőbb vezető meggyilkolásához hasonlította. Úgy fogalmazott: ha a nyugati világ szó nélkül nézte végig az iszlám világ vallási vezetőjének megölését, akkor nem meglepő, hogy most a keresztény egyházfő jellemét próbálják megsemmisíteni.

Trump előző nap jelentette ki, hogy "nem rajongója" XIV. Leó pápának. Az amerikai elnök bírálta az egyházfőnek az iráni háborúval kapcsolatos álláspontját. Emellett hozzátette, hogy a pápa "külpolitikai szempontból szörnyű".

XIV. Leó ma válaszolt a kritikákra.

Nem félek a Trump-kormányzattól, és attól sem, hogy hangosan hirdessem az evangélium üzenetét. Hiszem, hogy ezért vagyok itt, és ezért van itt az egyház

- mondta az egyházfő az újságíróknak.

