LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.97%
FIDESZ-KDNP
 
38.54%
Mi Hazánk
 
5.82%
DK
 
1.16%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
FONTOS Már május elején kormányt alakítana a Tisza Párt – élőben beszél Magyar Péter
Bejelentést tett Moszkva: kimondták, mi lesz a kapcsolatokkal Orbán távozása után

A Kreml szóvivője hétfőn közölte: Moszkva abban bízik, hogy a vasárnapi magyarországi választások után is "rendkívül pragmatikus" kapcsolatokat tarthat fenn Budapest új vezetésével.

Dmitrij Peszkov újságíróknak nyilatkozva elmondta:

Magyarország meghozta a döntését, és mi tiszteletben tartjuk ezt a döntést.

A szóvivő hozzátette, hogy a Kreml tudomásul vette Magyar Péter párbeszédre való nyitottságát. Ezt a hozzáállást Moszkva és Budapest számára egyaránt előnyösnek tartják.

A politikai fordulat nemcsak Moszkva, hanem Donald Trump washingtoni adminisztrációja számára is érzékeny veszteséget jelent, hiszen a leköszönő magyar miniszterelnök mindkét hatalmi központ szoros partnere volt.

Jó hír jött Amerikából: folytatódhatnak a béketárgyalások Iránnal

Vége a tűzszünetnek Ukrajnában, egymást vádolja Kijev és Moszkva, támadás alatt Zaporizzsja – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Elismerte az ukrán hadsereg: újult erővel nyomulnak előre az orosz csapatok

Orbán a háború kitörése óta következetesen hátráltatta az Oroszországgal szembeni uniós szankciókat. Legutóbb blokkolta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelkeretet, miközben azzal vádolta Kijevet, hogy szabotálja a Magyarországra irányuló orosz olajszállításokat. Az ukrán fél ezt határozottan tagadta.

Magyarország az orosz-ukrán háború ellenére is folytatja az orosz olaj és földgáz beszerzését, miközben Moszkva jelenleg is egy új atomerőművi blokkot épít az országnak. Minden bizonnyal ezek azok a stratégiai gazdasági szálak, amelyekre a Kreml a "pragmatikus kapcsolatok" fenntartásával utalt.

