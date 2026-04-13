Bejelentést tett Moszkva: kimondták, mi lesz a kapcsolatokkal Orbán távozása után

Dmitrij Peszkov újságíróknak nyilatkozva elmondta:
Magyarország meghozta a döntését, és mi tiszteletben tartjuk ezt a döntést.
A szóvivő hozzátette, hogy a Kreml tudomásul vette Magyar Péter párbeszédre való nyitottságát. Ezt a hozzáállást Moszkva és Budapest számára egyaránt előnyösnek tartják.
A politikai fordulat nemcsak Moszkva, hanem Donald Trump washingtoni adminisztrációja számára is érzékeny veszteséget jelent, hiszen a leköszönő magyar miniszterelnök mindkét hatalmi központ szoros partnere volt.
Orbán a háború kitörése óta következetesen hátráltatta az Oroszországgal szembeni uniós szankciókat. Legutóbb blokkolta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelkeretet, miközben azzal vádolta Kijevet, hogy szabotálja a Magyarországra irányuló orosz olajszállításokat. Az ukrán fél ezt határozottan tagadta.
Magyarország az orosz-ukrán háború ellenére is folytatja az orosz olaj és földgáz beszerzését, miközben Moszkva jelenleg is egy új atomerőművi blokkot épít az országnak. Minden bizonnyal ezek azok a stratégiai gazdasági szálak, amelyekre a Kreml a "pragmatikus kapcsolatok" fenntartásával utalt.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
