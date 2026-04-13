LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
53.07%
FIDESZ-KDNP
 
38.43%
Mi Hazánk
 
5.83%
DK
 
1.16%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Bejelentette Donald Trump: megindulnak az amerikai hadihajók, pár óra és jön a teljes blokád
Bejelentette Donald Trump: megindulnak az amerikai hadihajók, pár óra és jön a teljes blokád

Az Egyesült Államok ma budapesti idő szerint 16:00-kor blokádolni kezdi Irán kikötőit – írta ki Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán.

A bejelentés nem teljesen új: Trump már a hétvégén, a kudarcos béketárgyalások után is kiírta oldalára, hogy jön Irán blokádja. Az időpont az, ami eddig nem volt ismert.

Az Egyesült Államok elkezdi blokádolni az iráni kikötőkbe tartó vagy onnan induló hajókat április 13-a ET időszámítás szerint 10 órakor. Köszönöm a figyelmet!”

– írta Trump, majd aláírta a posztot.

A Brent olaj árfolyama ma ismét nagyot, 7%-ot ugrott, 102 dollár fölé.

Blokádolja Trump a Hormuzi-szorost, úgy néz ki, folytatódik a háború, kilőtt az olajár - Híreink az iráni háborúról hétfőn

Women's Money & Mindset Day 2026

