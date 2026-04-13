Bejelentette Ukrajna: visszavonják a Magyarországra vonatkozó figyelmeztetést, bíznak a viszony javításában

Ukrajna visszavonja a Magyarországra vonatkozó utazási figyelmeztetését - jelentette be Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hétfőn. A döntést a magyarországi választási kampány lezárultával indokolták. Szibiha szerint Kijev a "jószomszédi kapcsolatok helyreállításán" fog dolgozni.

A Facebookon közzétett ukrán nyilatkozat szerint a választási időszak végével "megszűntek azok a megnövekedett kockázatok, amelyek miatt ezeket a korlátozásokat bevezették". Andrij Szibiha úgy fogalmazott:

Ez a választási kampány, amely sajnálatos módon Ukrajnával kapcsolatos manipulációkkal volt terhelt, már a múlté.

Kijev bízik abban, hogy a választások eredménye politikai szinten is elhozza a kapcsolatok normalizálását. "Ukrajna kész ezen cél érdekében együttműködni" - áll a kijevi külügyminisztérium közleményében.

A "hét ukrán állampolgár elrablásával és egy állami bankból ellopott vagyonnal kapcsolatban" az ukrán külügyi tárca március elején tanácsolta azt az állampolgárainak, hogy

tartózkodjanak a Magyarországra utazástól, mivel a magyar hatóságok önkényes fellépése miatt lehetetlen garantálni biztonságukat.

A tárcavezető értékelése alapján a voksolás kimenetele azt mutatja, hogy

szomszédaink békében, biztonságban és jólétben szeretnének élni – egy valóban független Magyarországon, amely az egyesült és szabad Európa része, nem pedig Moszkva befolyási övezetében, a törvénytelenség és megfélemlítés terében él.

Szibiha szerint a magyar választók döntése egyben "az ukránellenes propaganda és a zsaroláson alapuló politika" kudarca is. Úgy véli, ez más, hasonló retorikát folytató európai politikai erőkre is hatással lehet.

Az ukrán külügyminiszter ugyanakkor úgy véli, fontos "reális elvárásokat kialakítani az ukrán állampolgárok számára."

Előttünk alapos, pragmatikus és nyugodt munka áll a közös pontok keresése, a kölcsönös tisztelet helyreállítása és a közös gyakorlati érdekek megvalósítása érdekében. Népeink megérdemlik, hogy végigjárjuk ezt az utat, és dolgozni fogunk a jószomszédi kapcsolatok helyreállításán országaink és egész Európa érdekében

- fogalmazott Andrij Szibiha.

