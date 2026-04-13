Blokkolja Trump a Hormuzi-szorost, úgy néz ki, folytatódik a háború, kilőtt az olajár - Híreink az iráni háborúról hétfőn

Már folynak az egyeztetések: jöhet az újabb amerikai-iráni találkozó?
Az Egyesült Államok és Irán között zajló tárgyalások újabb fordulóponthoz érkezhetnek, a Trump-adminisztráció már egy lehetséges második személyes találkozó részleteit egyezteti, mielőtt a két fél közötti tűzszünet a jövő héten lejárna - írja a CNN.
"Vagy visszaadják, vagy elvesszük" – kíméletlen ultimátumot intézett Trump Iránhoz
Donald Trump szerint Irán "nagyon szeretne megállapodást kötni". Ezt az amerikai elnök a Fehér Házban jelentette ki újságíróknak, miután Washington tengeri blokádot rendelt el az iráni kikötők körül, a pakisztáni béketárgyalások pedig eredménytelenül zárultak - írja a CNN.
Fenyegetőzik Irán
Egy magas rangú iráni törvényhozó azzal fenyegetőzött, hogy a tenger fenekére küldik azokat az amerikai hadihajókat, amelyek megpróbálják blokád alá vonni Irán kikötőit.
Az iráni állami Press TV közlése szerint az iráni parlament nemzetbiztonsági és külügyi bizottságának tagja katonailag megalapozatlan propagandának minősítette Donald Trump korábbi fenyegetését, aki az iráni kikötők tengeri blokádját helyezte kilátásba. A politikus szerint az Egyesült Államoknak "nincs valós képessége" a fenyegetés végrehajtására. Hozzátette továbbá, hogy a NATO többi tagállama sem támogatna egy ilyen lépést - tudósít a CNN.
Irán bármilyen forgatókönyvre felkészült
Irán "bármilyen forgatókönyvre" felkészült, és kemény válaszcsapással fenyegetőzik, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette az iráni kikötők tengeri blokádját - írja a CNN..
Majid Ibn Reza dandártábornok, Irán ügyvivő védelmi minisztere hétfőn az iráni állami televízióban kijelentette, hogy az ország fegyveres erői "maximális harckészültségben" vannak. Hozzátette, hogy bármilyen agresszió "határozott és kemény választ" von maga után.
Az amerikai elnök azután rendelte el az iráni kikötők blokádját, valamint a Teheránnak vámot fizető hajók feltartóztatását, hogy a hétvégén megrekedtek a két ország közötti béketárgyalások.
Az iráni védelmi tárca emellett azt állította, hogy az ország jelentős katonai készletekkel rendelkezik. Szardar Talai-Nik, a minisztérium szóvivője közölte, hogy a fegyveres erők "stratégiai tartalékai" – beleértve a rakétákat és a drónokat is – kellő mennyiségben rendelkezésre állnak. Hangsúlyozta, hogy ezeket a készleteket már a háború előtt megfelelően feltöltötték.
Trump megfenyegette a blokád közelébe kerülő hajókat
Donald Trump saját közösségi oldalán azzal fenyegetett, hogy amennyiben bármelyik iráni hajó az Egyesült Államok által Iránnál emelt tengeri blokád közelébe benne, azonnal megsemmisítik.
Megkezdődött az iráni kikötők amerikai blokádja
Megkezdődött az iráni kikötők blokádja a Donald Trump amerikai elnök által elrendelt határidő szerint.
Mostantól az iráni kikötőkbe és part menti területekre belépő vagy onnan kilépő valamennyi ország hajóira amerikai katonai blokád vonatkozik.
Az amerikai központi parancsnokság közölte, hogy továbbra is engedélyezi a nem iráni kikötők között közlekedő hajók áthaladását a Hormuzi-szoroson.
Továbbra sem világos azonban, hogy a blokád pontosan hogyan fog működni.
(Sky News)
Amerika ősellensége azonnal Leó pápa mellé állt, elítélte Donald Trumpot
Irán élesen bírálta Donald Trump amerikai elnököt, amiért kemény szavakkal illette XIV. Leó pápát. Az iráni államfő a közösségi médiában fejezte ki szolidaritását az egyházfővel. A pápa maga is visszautasította az őt ért kritikákat - közölte a CNN.
Evakuálják az orosz dolgozókat a busehri atomerőműből
A Roszatom vezetője szerint az orosz állami atomvállalat szinte az összes alkalmazottját kivonja az Iránban épülő busehri atomerőműből.
Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezetője szerint 108 dolgozó hagyja el a busehri erőművet, és csak 20 fő marad, hogy felügyelje a berendezéseket az üzemben, ahol Oroszország két további atomreaktort épít.
Lihacsov szerint Oroszország az iráni hatóságokkal egyeztetett a dolgozók evakuálásáról.
Amerika kész tengeri blokádot bevezetni Irán ellen
Az Egyesült Államok kész tengeri blokádot bevezetni és fenntartani Iránnal szemben, de még nem határozta meg az esetleges jogsértések kezelésére vonatkozó szabályokat – mondta egy amerikai tisztviselő.
A tisztviselő elmondta, hogy az USA elegendő erővel és felszereléssel rendelkezik a blokád érvényesítéséhez, és hogy azt a Donald Trump által hozott döntésekkel összhangban bármeddig fenntartják.
Merz: nem fűztem nagy reményeket a pakisztáni tárgyalásokhoz
Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy nem fűzött nagy reményeket a hétvégén a pakisztáni Iszlámábádban az Egyesült Államok és Irán között folytatott tárgyalásokhoz.
Ma reggel Berlinben Merz azt mondta:
Nem lepett meg a döntés, hogy megszakítják a tárgyalásokat Iszlámábádban. Kezdettől fogva nem volt az a benyomásom, hogy (a megbeszélések) különösen jól előkészítettek lettek volna.
A kancellár utalt arra is, hogy a diplomáciai megoldás nem lesz gyors folyamat, és megjegyezte, hogy a gazdasági hatások még jó ideig érezhetőek lesznek.
(CNN)
Kezdődik a blokád: kiderült, Amerika pontosan mit tervez - Fordulat jön a Hormuzi-szorosnál?
Friss információkat osztott meg a Reuters arról a tengerészeti blokádról, melyet az Egyesült Államok hamarosan be fog vezetni Iránnal szemben.
Jó hír jött Amerikából: folytatódhatnak a béketárgyalások Iránnal
A hétvégi pakisztáni tárgyalások kudarca ellenére is folytadóhatnak a béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között - mondta el H. A. Hellyer Közel-Kelet elemző a CNN-nek. Figyelmeztetett ugyanakkor: a konfliktus kiújulása, további eszkalációja komoly kockázat.
Izrael korlátozza a Libanon elleni műveleteket
Az izraeli hadsereg elkezdte csökkenteni a Libanon elleni légicsapások intenzitását - a lépés gesztusértékű Bejrút felé, jelezve a békekötési szándékot - számolnak be izraeli lapok.
Bejrút és Jeruzsálem holnap fognak tárgyalni egy esetleges tűzszünetről, békekötésről.
Teljes blokádot jelentett be Donald Trump - Elmondta Oroszország, mit gondolnak a lépésről
Moszkva szerint súlyos hatással lesz a világgazdaságra az, ha az Egyesült Államok tényleg blokádolni kezdi Irán kikötőit - írta meg az Al-Dzsazíra.
Két tanker gyorsan átment a Hormuzi-szoroson
Mától blokádolni fogja az amerikai haditengerészet Irán kikötőit - két tankerhajó gyorsan áthajózott még Hormuzon. Mindkét hajó Iránhoz köthető.
(Times of Israel)
Kimondta Fidan: ha vége Iránnak, egy NATO-tagállam lesz Izrael következő célpontja
Izrael legnagyobb ellensége Törökország lesz azután, hogy Iránnal végeztek, Izrael ugyanis képtelen lesz fennmaradni állandó ellenségeskedés nélkül – idézi Hakan Fidan török külügyminisztert az Al-Dzsazíra.
Szimbolikus célpontot rombolt le Izrael
Az izraeli hadsereg elfoglalta és felrobbantotta a libanoni Bint Dzsbeil stadiont, ahol Hasszán Naszrallah, a Hezbollah egykori vezére 2000-ben a milícia Izrael feletti győzelmi beszédét tartotta, röviddel azután az IDF kivonult Libanonból.
Ez az ember többé nem létezik, a stadionnak vége és a szavai semmit nem érnek
- kommentálta Guy Levi izraeli tábornagy.
(Times of Israel)
London nem támogatja Irán blokádját
Keir Starmer brit miniszterelnök nyilvánosan jelezte: az Egyesült Királyság nem támogatja és nem is vesz részt az iráni kikötők blokádjában.
Létfontosságú, hogy a Hormuzi-szoros nyitva maradjon, eddig is ezt az álláspontot képviseltük és a jövőben is ezt fogjuk képviselni
- mondta.
(Reuters)
Teherán: törvénytelen kalózkodást művel Amerika
Az iráni fegyveres erők szóvivője "illegálisnak" nevezte, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi vizeken korlátozná a hajóforgalmat, ami szerinte "kalózkodásnak minősül".
A szóvivő kijelentette, hogy Irán bevezet egy "állandó mechanizmust" a Hormuzi-szoros ellenőrzésére, miután az Egyesült Államok blokáddal fenyegette meg a vízi útvonalat.
(Times of Israel)
Gúnyos üzenetet kapott Trump a zátonyra futott tárgyalások után: még csak most jön a feketeleves?
A kudarcos amerikai-iráni tárgyaláson részt vett Mohammad Báger Gálibáf iráni házelnök Donald Trumpnak üzent, és az amerikai üzemanyagárak további emelkedésére figyelmeztetett, miután tengeri blokádot hirdetett az Egyesült Államok az iszlám köztársaság kikötői ellen - számol be az Anadolu hírügynökség.
Trump bejelentése után máris elszabadultak a gázárak
Az európai gázár hétfő reggel 18 százalékos pluszban nyitott, bár azóta korrekcióban van az árjegyzés. Ennek oka, hogy Donald Trump amerikai elnök a kudarcba fulladt iráni tárgyalásokat követően bejelentette a Hormuzi-szoros teljes blokádját.
Öt halott Dél-Libanonban
A libanoni nemzeti hírügynökség beszámolója alapján az egyik áldozat a Bazurije városát ért izraeli rajtaütéssorozatban vesztette életét. Emellett legalább kilenc ember megsebesült, és több ház, valamint egy iskolaépület is súlyosan megrongálódott.
(Al-Dzsazíra)
Elkezdték helyreállítani az iráni vasútforgalmat
Helyreállították Iránban a Tabriz és Teherán, Tabriz és Mesed közötti vasúti közlekedést.
Izrael bombázásai miatt majdnem 5 napig szünetelt a vasútforgalom, mivel vasúti hidakat, pályákat rongáltak meg, arra hivatkozva, hogy "katonai logisztikai célpontokat" támadtak.
(Al-Dzsazíra)
Irán reagált a blokádra
Nevetségesnek és röhejesnek nevezte Sahrám Iráni, az iráni haditengerészet főparancsnoka azt, hogy Donald Trump amerikai elnök tengerészeti blokádot jelentett be Irán körül.
Elmondása szerint az iráni haderő "az amerikai agresszor" minden lépését követi, reagálni fognak az USA fenyegetésére.
(Sky News)
Drónriadó volt Izraelben
A légi eszközt Izrael északi részében, Metula térségében észlelte, majd semlegesítette a légvédelem. Sérültekről nincsen hír.
Bejelentette Donald Trump: megindulnak az amerikai hadihajók, pár óra és jön a teljes blokád
Az Egyesült Államok ma budapesti idő szerint 16:00-kor blokádolni kezdi Irán kikötőit – írta ki Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán.
Izrael Libanont bombázza
Dél-Libanon ma reggel is intenzív légitámadás laatt áll: gyakorlatilag folyamatosan támad az izraeli légierő, Johmor térségéből pedig szárazföldi összecsapásokról jöttek hírek.
Trump: nem érdekel
Donald Trump pár órája kijelentette: nem érdekli, hogy Irán visszatér-e a tárgyalóasztalhoz - írta meg a Sky News.
Cikkünk folyamatosan frissül
A hétvégén eredménytelenül zárultak a béketárgyalások Irán és az USA közt. Donald Trump amerikai elnök a hétvégén blokádot jelentett be a Hormuzi-szoroson és az amerikai haditengerészet nekiállt lezárni Irán kikötőit. A szoroson lassan meginduló teherforgalom teljesen leállt, sok hajó visszafordult. A libanoni fronton tovább támad az izraeli haderő, de más szektorban egyelőre nem újultak ki a harcok. Trump elnök közölte: neki "megfelel," ha nem sikerül folytatni a béketárgyalást Iránnal. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői eseményeivel.
