Blokkolja Trump a Hormuzi-szorost, úgy néz ki, folytatódik a háború, kilőtt az olajár - Híreink az iráni háborúról hétfőn

Irán "bármilyen forgatókönyvre" felkészült, és kemény válaszcsapással fenyegetőzik, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette az iráni kikötők tengeri blokádját - írja a CNN..

Majid Ibn Reza dandártábornok, Irán ügyvivő védelmi minisztere hétfőn az iráni állami televízióban kijelentette, hogy az ország fegyveres erői "maximális harckészültségben" vannak. Hozzátette, hogy bármilyen agresszió "határozott és kemény választ" von maga után.

Az amerikai elnök azután rendelte el az iráni kikötők blokádját, valamint a Teheránnak vámot fizető hajók feltartóztatását, hogy a hétvégén megrekedtek a két ország közötti béketárgyalások.

Az iráni védelmi tárca emellett azt állította, hogy az ország jelentős katonai készletekkel rendelkezik. Szardar Talai-Nik, a minisztérium szóvivője közölte, hogy a fegyveres erők "stratégiai tartalékai" – beleértve a rakétákat és a drónokat is – kellő mennyiségben rendelkezésre állnak. Hangsúlyozta, hogy ezeket a készleteket már a háború előtt megfelelően feltöltötték.