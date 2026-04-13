Elismerte az ukrán hadsereg: újult erővel nyomulnak előre az orosz csapatok

Szumi régióban az orosz csapatok érezhetően aktívabbá váltak, különösen Hrabovszke térségében és az attól északra fekvő vidékeken.

Trehubov beszámolója szerint az ellenség kis távolságokon, a határtól számított 1-1,5 kilométeres sávban próbálja kiterjeszteni az ellenőrzése alatt álló területet. Bár ezek az előrenyomulások csekély mértékűek, az ukrán szóvivő hangsúlyozta, hogy a helyzet így is aggodalomra ad okot.

Kupjanszk belterületén jelenleg viszonylagos nyugalom uralkodik. Az ott lévő orosz katonák felkutatása és ártalmatlanítása már folyamatban van.

A település peremvidékén azonban rendkívül heves ellenséges támadások folynak,

az orosz erők ugyanis kelet felől újraindították az offenzívát. Fő céljuk, hogy kiszorítsák az ukrán védőket az Oszkil folyó bal partjáról, majd északi irányból nyomuljanak be a városba.

Nem adták fel a Kupjanszkkal kapcsolatos szándékaikat. Egyszerűen csak komoly veszteségeket szenvedtek, ezért szünetet tartottak, hogy újra felálljanak, majd újból nyomultak előre

- fogalmazott Viktor Trehubov.

Ukrajna április 12-én összesen 107 harci összecsapást regisztrált a frontvonalon. Jelentésük szerint az orosz erők 10 721 esetben sértették meg a húsvéti tűzszüneti megállapodást.

