Elismerte az ukrán hadsereg: újult erővel nyomulnak előre az orosz csapatok

Szumi régióban az orosz csapatok érezhetően aktívabbá váltak, különösen Hrabovszke térségében és az attól északra fekvő vidékeken.
Trehubov beszámolója szerint az ellenség kis távolságokon, a határtól számított 1-1,5 kilométeres sávban próbálja kiterjeszteni az ellenőrzése alatt álló területet. Bár ezek az előrenyomulások csekély mértékűek, az ukrán szóvivő hangsúlyozta, hogy a helyzet így is aggodalomra ad okot.
Kupjanszk belterületén jelenleg viszonylagos nyugalom uralkodik. Az ott lévő orosz katonák felkutatása és ártalmatlanítása már folyamatban van.
A település peremvidékén azonban rendkívül heves ellenséges támadások folynak,
az orosz erők ugyanis kelet felől újraindították az offenzívát. Fő céljuk, hogy kiszorítsák az ukrán védőket az Oszkil folyó bal partjáról, majd északi irányból nyomuljanak be a városba.
Nem adták fel a Kupjanszkkal kapcsolatos szándékaikat. Egyszerűen csak komoly veszteségeket szenvedtek, ezért szünetet tartottak, hogy újra felálljanak, majd újból nyomultak előre
- fogalmazott Viktor Trehubov.
Ukrajna április 12-én összesen 107 harci összecsapást regisztrált a frontvonalon. Jelentésük szerint az orosz erők 10 721 esetben sértették meg a húsvéti tűzszüneti megállapodást.
Tisza-győzelem: elég a több lakás, vagy a bérleti piacot is rendbe kell tenni? Itt a hét legfontosabb lépés, hogy megfizethető legyen a lakhatás
A lényeg a kiszámíthatóság és a szakmaiság.
Óriási pénzek várnak Magyarországra, de vészesen ketyeg az óra
Kemény a gazdasági realitás, nem lehet Tisza-tosza az új kormány!
Erős negyedévről jelentett a Bank of America, örül a piac
Megjelent a társaság gyorsjelentése.
Látványosan megugrott a benzinfogyasztás Magyarországon − A lehető legrosszabbkor
11,3 százalékkal nőtt a magyarországi üzemanyag-fogyasztás az első negyedévben.
Megszólalt az elemző: kiszolgáltatott helyzetbe került Magyarország energiabiztonsága
„A védett ár intézménye megérett az azonnali kidobásra"
Megjött a vészjelzés: 3-4 héten belül súlyos kerozinhiány léphet fel, tömeges járattörlések fenyegetik a nyári utazásokat
Fájdalmas járattörlések jöhetnek.
Friss jelentés: egy hirtelen űresemény olyan pánikot és áruhiányt hozhat, mint a koronavírus-járvány
Nem csak az a baj, hogy nem lesz mobilszolgáltatás.
Így forgatta fel a forint és a tőzsde világát a Tisza kétharmad − Értékelnek a HOLD elemzői
Sok mindent újra kell gondolni ezekben a turbulens időkben.
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Választás után: erősödő forint, csökkenő hozamok. Hogyan hathat mindez rád?
Jelentős TISZA győzelemmel zárult a választás, az eltelot pár nap alatt pedig már bizonyos szempontból be is árazta a piac a változást. A forint árfolyama és a hazai állampapírhozamok is ér
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A válasz egyszerű. A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van.... The post Zsiday: A for
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Inflációs meglepetés: miért lett kedvezőbb a márciusi adat a vártnál?
A márciusi inflációs adat kedvezőbb lett a piaci várakozásoknál, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a kockázatok eltűntek. Regős Gábor a Spirit FM TÖBB-KEVESEBB című műsorában arr
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.