LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.83%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Elismerte az ukrán hadsereg: újult erővel nyomulnak előre az orosz csapatok
Elismerte az ukrán hadsereg: újult erővel nyomulnak előre az orosz csapatok

Az orosz erők fokozták offenzív tevékenységüket az ukrán határ mentén, Szumi térségében, emellett megújult lendülettel támadják Kupjanszk külvárosait - közölte Viktor Trehubov, az ukrán egyesített erők szóvivője az Ukrinform tudósítása alapján.

Szumi régióban az orosz csapatok érezhetően aktívabbá váltak, különösen Hrabovszke térségében és az attól északra fekvő vidékeken.

Trehubov beszámolója szerint az ellenség kis távolságokon, a határtól számított 1-1,5 kilométeres sávban próbálja kiterjeszteni az ellenőrzése alatt álló területet. Bár ezek az előrenyomulások csekély mértékűek, az ukrán szóvivő hangsúlyozta, hogy a helyzet így is aggodalomra ad okot.

Kupjanszk belterületén jelenleg viszonylagos nyugalom uralkodik. Az ott lévő orosz katonák felkutatása és ártalmatlanítása már folyamatban van.

A település peremvidékén azonban rendkívül heves ellenséges támadások folynak,

az orosz erők ugyanis kelet felől újraindították az offenzívát. Fő céljuk, hogy kiszorítsák az ukrán védőket az Oszkil folyó bal partjáról, majd északi irányból nyomuljanak be a városba.

Nem adták fel a Kupjanszkkal kapcsolatos szándékaikat. Egyszerűen csak komoly veszteségeket szenvedtek, ezért szünetet tartottak, hogy újra felálljanak, majd újból nyomultak előre

- fogalmazott Viktor Trehubov.

Ukrajna április 12-én összesen 107 harci összecsapást regisztrált a frontvonalon. Jelentésük szerint az orosz erők 10 721 esetben sértették meg a húsvéti tűzszüneti megállapodást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

