Elszakadt a cérna Trumpnál: példátlan módon esett neki Leó pápának, felháborodott a katolikus világ

Donald Trump amerikai elnök szokatlanul éles hangon támadta Leó pápát vasárnap este. A kijelentés azonnali felháborodást váltott ki a katolikus hívők körében. Az elnök az 1,4 milliárd tagot számláló egyház vezetőjét "borzalmasnak" nevezte. Mindez azután történt, hogy a pápa egyre határozottabban bírálta az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúját, valamint a washingtoni bevándorláspolitikát.

Leó pápa GYENGE a bűnözés ügyében, és borzalmas a külpolitikája

– írta Trump a Truth Social felületén. A bejegyzésben azt is állította, hogy Leót tavaly csak azért választották pápává, mert amerikai. Szerinte a bíborosok úgy gondolták, ez a legjobb módja annak, hogy vele, vagyis az amerikai elnökkel tárgyaljanak. Trump később újságíróknak azt is elmondta, hogy "nem nagy rajongója" a katolikus egyházfőnek, akit egyúttal liberálisnak nevezett.

A chicagói születésű Leó pápa, aki az első amerikai a katolikus egyház élén, az utóbbi hetekben a béke egyre hangosabb szószólójává vált. A Szent Péter téren tartott virágvasárnapi beszédében az iráni konfliktust "szörnyűségnek" nevezte. Kijelentette, hogy Isten elutasítja azoknak a vezetőknek az imáit, akiknek "vér tapad a kezéhez". A múlt héten Trump azon fenyegetését, miszerint megsemmisíti az iráni civilizációt, "teljességgel elfogadhatatlannak" minősítette. Egyúttal felszólította az amerikai elnököt, hogy keressen békés kiutat a konfliktusból.

A pápa a washingtoni bevándorláspolitikát is élesen bírálta. Még tavaly szeptemberben megkérdőjelezte, hogy a Trump-kormányzat szigorú fellépése összeegyeztethető-e az egyház életvédő tanításaival.

Aki azt mondja, hogy abortuszellenes, de egyetért a bevándorlókkal szembeni embertelen bánásmóddal az Egyesült Államokban, arról nem tudom megállapítani, hogy valóban életpárti-e

– fogalmazott az egyházfő.

A katolikus közösség a közösségi médiában azonnal elítélte Trump szavait. Massimo Faggioli Vatikán-szakértő egy második világháborús párhuzamot hozott fel:

Még Hitler vagy Mussolini sem támadta ilyen nyíltan és közvetlenül a pápát.

Paul S. Coakley érsek, az Amerikai Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szintén csalódottságának adott hangot. Hangsúlyozta, hogy a pápa nem egy politikai rivális, hanem Krisztus helytartója, aki az evangélium igazságát hirdeti.

Trumpnak a jelenlegi egyházfő elődjével, Ferenc pápával is viharos volt a viszonya. Ferenc 2016-ban a bevándorláspolitikai javaslatai miatt megkérdőjelezte Trump kereszténységét, mire az elnök "szégyenletesnek" nevezte a pápát. A Vatikán egyelőre nem reagált a politikus legújabb kijelentéseire. Leó pápa hétfőn indul egy tíznapos afrikai körútra, amelynek során négy országot keres fel.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Christopher Furlong/Getty Images