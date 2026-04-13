Gúnyos üzenetet kapott Trump a zátonyra futott tárgyalások után: még csak most jön a feketeleves?

Mohammad Báger Gálibáf, az iráni parlament elnöke vasárnap az X-en üzent az amerikaiaknak és Donald Trumpnak.
Enjoy the current pump figures. With the so-called 'blockade', Soon you'll be nostalgic for $4–$5 gas.ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) pic.twitter.com/rVxlC6vFWG https://t.co/rVxlC6vFWG— محمدباقر قالیباف MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026
Élvezzék ki a jelenlegi benzinárakat! Az úgynevezett "blokád" miatt hamarosan nosztalgiával fogják nézni a 4-5 dolláros benzint
- írta Gálibáf, aki a bejegyzéséhez egy képernyőfotót is csatolt a Fehér Ház közelében található benzinkutakról, ahol az árak gallononként 4,10 és 5,80 dollár között mozogtak. (Egy gallon 3,785 liternek felel meg.)
A bejegyzés az amerikai elnök vasárnapi nyilatkozatára reagált. Trump a Fox Newsnak adott interjújában arról beszélt, hogy az olaj- és benzinárak a novemberi félidős választásokig magasak maradhatnak.
Lehet, hogy a jelenlegi szinten maradnak, de talán kicsit magasabbak lesznek, de maradniuk kellene a mostani körül
- fogalmazott az amerikai elnök.
Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy
hétfőtől teljes tengeri blokádot léptetnek életbe az iráni kikötőkkel szemben.
Sahrám Iráni, az iráni haditengerészet főparancsnoka nevetségesnek és röhejesnek nevezte az amerikai lépést, amire elmondása szerint reagálni fognak.
Mindez azután, hogy a hétvégén megállapodás nélkül zárult az Iszlámábádban, pakisztáni közvetítéssel tartott iráni-amerikai tárgyalás.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Vael Hamzeh
