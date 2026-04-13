LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
53.07%
FIDESZ-KDNP
 
38.43%
Mi Hazánk
 
5.83%
DK
 
1.16%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Gúnyos üzenetet kapott Trump a zátonyra futott tárgyalások után: még csak most jön a feketeleves?
Gúnyos üzenetet kapott Trump a zátonyra futott tárgyalások után: még csak most jön a feketeleves?

A kudarcos amerikai-iráni tárgyaláson részt vett Mohammad Báger Gálibáf iráni házelnök Donald Trumpnak üzent, és az amerikai üzemanyagárak további emelkedésére figyelmeztetett, miután tengeri blokádot hirdetett az Egyesült Államok az iszlám köztársaság kikötői ellen - számol be az Anadolu hírügynökség.

Mohammad Báger Gálibáf, az iráni parlament elnöke vasárnap az X-en üzent az amerikaiaknak és Donald Trumpnak.

Élvezzék ki a jelenlegi benzinárakat! Az úgynevezett "blokád" miatt hamarosan nosztalgiával fogják nézni a 4-5 dolláros benzint

- írta Gálibáf, aki a bejegyzéséhez egy képernyőfotót is csatolt a Fehér Ház közelében található benzinkutakról, ahol az árak gallononként 4,10 és 5,80 dollár között mozogtak. (Egy gallon 3,785 liternek felel meg.)

Még több Globál

Blokádolja Trump a Hormuzi-szorost, úgy néz ki, folytatódik a háború, kilőtt az olajár - Híreink az iráni háborúról hétfőn

Trump bejelentése után máris elszabadultak a gázárak

Megjött az üzenet: "Az ál-diktátorok előbb-utóbb elkopnak"

A bejegyzés az amerikai elnök vasárnapi nyilatkozatára reagált. Trump a Fox Newsnak adott interjújában arról beszélt, hogy az olaj- és benzinárak a novemberi félidős választásokig magasak maradhatnak.

Lehet, hogy a jelenlegi szinten maradnak, de talán kicsit magasabbak lesznek, de maradniuk kellene a mostani körül

- fogalmazott az amerikai elnök.

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy

hétfőtől teljes tengeri blokádot léptetnek életbe az iráni kikötőkkel szemben.

Sahrám Iráni, az iráni haditengerészet főparancsnoka nevetségesnek és röhejesnek nevezte az amerikai lépést, amire elmondása szerint reagálni fognak.

Mindez azután, hogy a hétvégén megállapodás nélkül zárult az Iszlámábádban, pakisztáni közvetítéssel tartott iráni-amerikai tárgyalás.

Kapcsolódó cikkünk

Blokádolja Trump a Hormuzi-szorost, úgy néz ki, folytatódik a háború, kilőtt az olajár - Híreink az iráni háborúról hétfőn

Ez is érdekelhet
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Elsöprő Tisza-győzelemre erősödött a forint
Remek hír: újra teljes kapacitással működik a létfontosságú olajvezeték
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility