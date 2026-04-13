Jó hír jött Amerikából: folytatódhatnak a béketárgyalások Iránnal

J. D. Vance amerikai alelnök vasárnap közölte, hogy nem tudtak megállapodni Iránnal a háború lezárásáról, a kudarcot követően Donald Trump elnök blokádot rendelt el Irán legfontosabb olajkikötőivel szemben.

H. A. Hellyer Közel-Kelet elemző a CNN-nek elmondta, hogy szerinte a további nyomásgyakorlás összességében fordítva sülhet el, mert szerinte

az irániak megmutatták, hogy inkább harcolva buknának el."

Az elemző hangsúlyozta ugyanakkor: a kéthetes tűzszünet továbbra is érvényben van.

Hellyer szerint a fegyveres konfliktushoz való visszatérés senkinek sem áll érdekében, így

a következő napokban újabb tárgyalási fordulókra kerülhet sor a felek között.

Az elemző szerint a helyzetet tovább bonyolítja, hogy ha nem sikerül lezárni az iráni háborút, a Hormuzi-szorost elkerülő vörös-tengeri olajszállítmányokat is célba vehetik a Teheránt támogató húszik, ami újabb sokkot okozhat az olajpiacnak.

