LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.62%
FIDESZ-KDNP
 
38.94%
Mi Hazánk
 
5.79%
DK
 
1.15%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Jó hír jött Amerikából: folytatódhatnak a béketárgyalások Iránnal
Jó hír jött Amerikából: folytatódhatnak a béketárgyalások Iránnal

A hétvégi pakisztáni tárgyalások kudarca ellenére is folytadóhatnak a béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között - mondta el H. A. Hellyer Közel-Kelet elemző a CNN-nek. Figyelmeztetett ugyanakkor: a konfliktus kiújulása, további eszkalációja komoly kockázat.

J. D. Vance amerikai alelnök vasárnap közölte, hogy nem tudtak megállapodni Iránnal a háború lezárásáról, a kudarcot követően Donald Trump elnök blokádot rendelt el Irán legfontosabb olajkikötőivel szemben.

H. A. Hellyer Közel-Kelet elemző a CNN-nek elmondta, hogy szerinte a további nyomásgyakorlás összességében fordítva sülhet el, mert szerinte

az irániak megmutatták, hogy inkább harcolva buknának el."

Az elemző hangsúlyozta ugyanakkor: a kéthetes tűzszünet továbbra is érvényben van.

Még több Globál

Blokádolja Trump a Hormuzi-szorost, úgy néz ki, folytatódik a háború, kilőtt az olajár - Híreink az iráni háborúról hétfőn

Vége a tűzszünetnek Ukrajnában, egymást vádolja Kijev és Moszkva, támadás alatt Zaporizzsja – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Kezdődik a blokád: kiderült, Amerika pontosan mit tervez - Fordulat jön a Hormuzi-szorosnál?

Hellyer szerint a fegyveres konfliktushoz való visszatérés senkinek sem áll érdekében, így

a következő napokban újabb tárgyalási fordulókra kerülhet sor a felek között.

Az elemző szerint a helyzetet tovább bonyolítja, hogy ha nem sikerül lezárni az iráni háborút, a Hormuzi-szorost elkerülő vörös-tengeri olajszállítmányokat is célba vehetik a Teheránt támogató húszik, ami újabb sokkot okozhat az olajpiacnak.

Kapcsolódó cikkünk

Blokádolja Trump a Hormuzi-szorost, úgy néz ki, folytatódik a háború, kilőtt az olajár - Híreink az iráni háborúról hétfőn

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

Ez is érdekelhet
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagál az OTP, a 4iG, a Mol
Bejelentette Ukrajna: visszavonják a Magyarországra vonatkozó figyelmeztetést, bíznak a viszony javításában
