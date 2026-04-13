LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.62%
FIDESZ-KDNP
 
38.94%
Mi Hazánk
 
5.79%
DK
 
1.15%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Kezdődik a blokád: kiderült, Amerika pontosan mit tervez - Fordulat jön a Hormuzi-szorosnál?
Kezdődik a blokád: kiderült, Amerika pontosan mit tervez - Fordulat jön a Hormuzi-szorosnál?

Friss információkat osztott meg a Reuters arról a tengerészeti blokádról, melyet az Egyesült Államok hamarosan be fog vezetni Iránnal szemben.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) a következő információkat közölte a magyar idő szerint 3 órakor kezdődő blokádról:

  • a blokád a teljes iráni partvonalra vonatkozik,
  • az Egyesült Államok hadihajói minden Iránból jövő és Iránba tartó hajót megállítanak ás átvizsgálnak, függetlenül attól, milyen zászló alatt hajóznak,
  • az élelmiszert, gyógyszert, humanitárius szállítmányokat átengedik,
  • minden más hajót lefoglalnak,
  • a Hormuzi-soroson áthaladó, nem Iránba tartó vagy Iránból jövő hajókat átengedik, a blokád Hormuzra nem vonatkozik.
Blokádolja Trump a Hormuzi-szorost, úgy néz ki, folytatódik a háború, kilőtt az olajár - Híreink az iráni háborúról hétfőn

