Kimondta Fidan: ha vége Iránnak, egy NATO-tagállam lesz Izrael következő célpontja

Izrael legnagyobb ellensége Törökország lesz azután, hogy Iránnal végeztek, Izrael ugyanis képtelen lesz fennmaradni állandó ellenségeskedés nélkül – idézi Hakan Fidan török külügyminisztert az Al-Dzsazíra.

A külügyi vezető elmondta: Törökország támogatja a tűzszünetet Irán és az USA közt, szeretnék, ha a béketárgyalások folytatódnának a felek közt. Hozzátette ugyanakkor: a nukleáris leszerelés kapcsán „komoly akadályok” merülhetnek fel a tárgyalások során, a továbbiakban is.

Hakan Fidan Izraellel szemben ugyanakkor kemény kritikát fogalmazott meg.

Izrael új ellenségévé nyilváníthatja Törökországot Irán után, mivel nem képes ez az ország létezni ellenségkép nélkül”

– mondta Fidan az Al-Dzsazíra cikke szerint.

Törökország és Izrael kapcsolata radikálisan leromlott, miután Ankara élesen kritizálni kezdte Izraelt a gázai háború miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images