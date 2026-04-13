LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.7%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Kimondta Fidan: ha vége Iránnak, egy NATO-tagállam lesz Izrael következő célpontja
Globál

Portfolio
Izrael legnagyobb ellensége Törökország lesz azután, hogy Iránnal végeztek, Izrael ugyanis képtelen lesz fennmaradni állandó ellenségeskedés nélkül – idézi Hakan Fidan török külügyminisztert az Al-Dzsazíra.

A külügyi vezető elmondta: Törökország támogatja a tűzszünetet Irán és az USA közt, szeretnék, ha a béketárgyalások folytatódnának a felek közt. Hozzátette ugyanakkor: a nukleáris leszerelés kapcsán „komoly akadályok” merülhetnek fel a tárgyalások során, a továbbiakban is.

Hakan Fidan Izraellel szemben ugyanakkor kemény kritikát fogalmazott meg.

Izrael új ellenségévé nyilváníthatja Törökországot Irán után, mivel nem képes ez az ország létezni ellenségkép nélkül”

– mondta Fidan az Al-Dzsazíra cikke szerint.

Törökország és Izrael kapcsolata radikálisan leromlott, miután Ankara élesen kritizálni kezdte Izraelt a gázai háború miatt.

