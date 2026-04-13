Leó pápa nem hagyta szó nélkül Trump szavait, majd megnevezte, mi az, ami teljesen elfogadhatatlan

Az 1,4 milliárd hívőt számláló katolikus egyház feje tíznapos, négy afrikai országot érintő körútra indult. Az első amerikai származású pápa már az út kezdetén reagált Trump bírálataira.
Továbbra is határozottan ki fogok állni a háború ellen, valamint a béke és a párbeszéd mellett. Támogatom az államok közötti multilaterális kapcsolatok előmozdítását, hogy igazságos megoldásokat találjunk a problémákra
– fogalmazott angol nyelven Leó pápa.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem kíván vitába szállni az elnökkel. Kiemelte:
az evangélium üzenetével sokan visszaélnek, amit teljesen elfogadhatatlannak tart.
Az egyházfő arra is kitért, hogy napjainkban túl sokan szenvednek a világon, és rengeteg ártatlan ember veszíti életét. Úgy véli, valakinek határozottan ki kell állnia, és meg kell mutatnia, hogy létezik egy jobb út.
