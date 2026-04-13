LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
53.07%
FIDESZ-KDNP
 
38.43%
Mi Hazánk
 
5.83%
DK
 
1.16%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Leó pápa nem hagyta szó nélkül Trump szavait, majd megnevezte, mi az, ami teljesen elfogadhatatlan
Globál

Leó pápa nem hagyta szó nélkül Trump szavait, majd megnevezte, mi az, ami teljesen elfogadhatatlan

Portfolio
Leó pápa hétfőn, az Algírba tartó repülőgép fedélzetén nyilatkozott a Reuters hírügynökségnek. Kijelentette, hogy továbbra is felemeli szavát a háborúk ellen, Donald Trump amerikai elnök közvetlen támadása ellenére is.

Az 1,4 milliárd hívőt számláló katolikus egyház feje tíznapos, négy afrikai országot érintő körútra indult. Az első amerikai származású pápa már az út kezdetén reagált Trump bírálataira.

Továbbra is határozottan ki fogok állni a háború ellen, valamint a béke és a párbeszéd mellett. Támogatom az államok közötti multilaterális kapcsolatok előmozdítását, hogy igazságos megoldásokat találjunk a problémákra

– fogalmazott angol nyelven Leó pápa.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem kíván vitába szállni az elnökkel. Kiemelte:

az evangélium üzenetével sokan visszaélnek, amit teljesen elfogadhatatlannak tart.

Az egyházfő arra is kitért, hogy napjainkban túl sokan szenvednek a világon, és rengeteg ártatlan ember veszíti életét. Úgy véli, valakinek határozottan ki kell állnia, és meg kell mutatnia, hogy létezik egy jobb út.

Forrás: Reuters

Forrás: Reuters

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

