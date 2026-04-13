LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.62%
FIDESZ-KDNP
 
38.94%
Mi Hazánk
 
5.79%
DK
 
1.15%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
  • Megjelenítés
Magyar Péter új kormányának üzent Ukrajna: válaszra várnak számos kérdéskörben, Kijev nyitott a párbeszédre
Globál

Magyar Péter új kormányának üzent Ukrajna: válaszra várnak számos kérdéskörben, Kijev nyitott a párbeszédre

MTI
|
Portfolio
Ukrajna készen áll a legmagasabb európai normák alkalmazására a nemzeti kisebbségek védelmében, és nyitott a párbeszédre ebben a kérdésben is az új magyar kormánnyal - jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hétfőn újságírók előtt.

A tárcavezető értékelése szerint a vasárnapi magyar választások "helyes, európai" eredményt hoztak, amelyek új lehetőségeket nyitnak meg, és lehetővé teszik, hogy a két ország közös történelmében egy új, jószomszédi fejezetet nyissanak meg.

Népeink megérdemlik az ilyen kapcsolatokat. Nyitottak vagyunk. Szeretnénk és már jeleztük is a kapcsolatfelvételi szándékot Ukrajna elnökének szintjén, valamint értelemszerűen Magyar Péternek is. Készen állunk erre a párbeszédre azonnal, késlekedés nélkül, hogy megfelelő, jószomszédi kapcsolatokat építsünk ki. Várjuk ezt a kapcsolatfelvételt, és természetesen érdekeltek vagyunk benne. Várjuk a magyar fél válaszát

- mondta a miniszter.

Szavai szerint Ukrajna és Magyarország viszonyában számos, szerteágazó kérdéskör van, amelyeket meg kell vitatniuk:

a határ menti infrastruktúrától kezdve az európai együttműködésig.

  • Ide tartozik Ukrajna európai uniós tagsága,
  • a magyar blokád feloldása ebben a kérdésben,
  • az EU Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagjának elfogadása,
  • valamint egy 90 milliárd eurós makrofinanszírozási hitel Ukrajna számára.
  • Emellett Kijev fel fogja vetni az ukrán állami Oscsadbank Magyarországon március 6-án elkobzott pénzeszközei visszaszolgáltatásának kérdését is.

Vagyis elég sok témát kell megbeszélnünk, és még egyszer megerősítem, hogy Ukrajna kész alkalmazni mind az Európa Tanács, mind az Európai Unió legmagasabb szintű normáit a nemzeti kisebbségek védelmében, mert ez a mi érdekünk is

- mondta Szibiha, hozzátéve, hogy Kijev ezt az üzenetet is továbbította a magyar félnek, és nyitott vagyunk a párbeszédre ebben a kérdésben is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagál az OTP, a 4iG, a Mol
Bejelentette Ukrajna: visszavonják a Magyarországra vonatkozó figyelmeztetést, bíznak a viszony javításában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility