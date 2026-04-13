LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
53.07%
FIDESZ-KDNP
 
38.43%
Mi Hazánk
 
5.83%
DK
 
1.16%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
  • Megjelenítés
Globál

Megjött az üzenet: "Az ál-diktátorok előbb-utóbb elkopnak"

Portfolio
Az amerikai demokraták ünneplik, a republikánusok pedig vegyes érzelmekkel fogadták Orbán Viktor magyar miniszterelnök vasárnapi választási vereségét. Donald Trump, aki korábban nyíltan támogatta Orbánt, egyelőre nem reagált az eredményre.

Trump az elmúlt hetekben aktívan kampányolt Orbán mellett. JD Vance alelnök közvetítésével még egy budapesti kampányrendezvényen is felszólalt telefonon.

Az amerikai törvényhozók mindkét politikai oldalról gratuláltak Magyar Péternek. A demokraták ugyanakkor nem rejtették véka alá, hogy Orbán bukásában a novemberi félidős választások előjelét látják.

Figyelj oda, Donald Trump! Az ál-diktátorok előbb-utóbb elkopnak

- jelentette ki Chuck Schumer, a Szenátus demokrata kisebbségi vezetője. Hakeem Jeffries, a Képviselőház demokrata kisebbségi vezetője szerint "a szélsőjobboldali Orbán Viktor elveszítette a választást, legközelebb a kongresszusi Trump-csatlósok következnek novemberben".

A republikánusok közül Roger Wicker, a Szenátus Fegyveres Erők Bizottságának elnöke az eredményt Putyin befolyásának visszautasításaként értékelte. Szerinte a magyarok elutasították

Vlagyimir Putyin kártékony befolyását

és "maguk döntöttek a jövőjükről". Orbán éveken át ápolta kapcsolatait az orosz elnökkel. Ez az Európai Unióval való számos konfliktusának egyik fő forrása volt.

Donald Trump vasárnap egyetlen szóval sem említette a magyar választásokat. Tette ezt annak ellenére, hogy más témákban bőven megnyilvánult a közösségi médiában és egy televíziós interjúban is. Szövetségesei közül viszont Elon Musk sajnálatát fejezte ki.

A Soros-hálózat átvette Magyarországot

- írta az X platformon. Trump a választás előtt még azt ígérte, hogy győzelem esetén "az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét" Magyarország megerősítésére fordítaná.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility