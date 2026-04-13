Megjött az üzenet: "Az ál-diktátorok előbb-utóbb elkopnak"

Trump az elmúlt hetekben aktívan kampányolt Orbán mellett. JD Vance alelnök közvetítésével még egy budapesti kampányrendezvényen is felszólalt telefonon.
Az amerikai törvényhozók mindkét politikai oldalról gratuláltak Magyar Péternek. A demokraták ugyanakkor nem rejtették véka alá, hogy Orbán bukásában a novemberi félidős választások előjelét látják.
Figyelj oda, Donald Trump! Az ál-diktátorok előbb-utóbb elkopnak
- jelentette ki Chuck Schumer, a Szenátus demokrata kisebbségi vezetője. Hakeem Jeffries, a Képviselőház demokrata kisebbségi vezetője szerint "a szélsőjobboldali Orbán Viktor elveszítette a választást, legközelebb a kongresszusi Trump-csatlósok következnek novemberben".
A republikánusok közül Roger Wicker, a Szenátus Fegyveres Erők Bizottságának elnöke az eredményt Putyin befolyásának visszautasításaként értékelte. Szerinte a magyarok elutasították
Vlagyimir Putyin kártékony befolyását
és "maguk döntöttek a jövőjükről". Orbán éveken át ápolta kapcsolatait az orosz elnökkel. Ez az Európai Unióval való számos konfliktusának egyik fő forrása volt.
Donald Trump vasárnap egyetlen szóval sem említette a magyar választásokat. Tette ezt annak ellenére, hogy más témákban bőven megnyilvánult a közösségi médiában és egy televíziós interjúban is. Szövetségesei közül viszont Elon Musk sajnálatát fejezte ki.
A Soros-hálózat átvette Magyarországot
- írta az X platformon. Trump a választás előtt még azt ígérte, hogy győzelem esetén "az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét" Magyarország megerősítésére fordítaná.
