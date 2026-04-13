LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.7%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megszólalt Kína a magyar választásokkal kapcsolatban
MTI
Peking gratulált Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének a magyarországi parlamenti választásokon aratott győzelméhez - közölte Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő hangsúlyozta: Kína nagy jelentőséget tulajdonít a kínai-magyar kapcsolatok erősítésének, és kész az új magyar kormánnyal

a kölcsönös tisztelet, az egyenlő bánásmód és a kölcsönös előnyök elvén tovább mélyíteni az együttműködést.

Hozzátette: Kína kész szorosabbra fűzni a magas szintű kapcsolatokat, erősíteni a politikai bizalmat, bővíteni a gyakorlati együttműködést, valamint előmozdítani a kulturális és emberi kapcsolatok fejlődését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

