Megszólalt Kína a magyar választásokkal kapcsolatban

Peking gratulált Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének a magyarországi parlamenti választásokon aratott győzelméhez - közölte Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő hangsúlyozta: Kína nagy jelentőséget tulajdonít a kínai-magyar kapcsolatok erősítésének, és kész az új magyar kormánnyal

a kölcsönös tisztelet, az egyenlő bánásmód és a kölcsönös előnyök elvén tovább mélyíteni az együttműködést.

Hozzátette: Kína kész szorosabbra fűzni a magas szintű kapcsolatokat, erősíteni a politikai bizalmat, bővíteni a gyakorlati együttműködést, valamint előmozdítani a kulturális és emberi kapcsolatok fejlődését.

