LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.64%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megszólalt Orbán Viktor szövetségese:
Globál

Megszólalt Orbán Viktor szövetségese: "aki szavaz, annak mindig igaza van"

MTI
Demokráciában, ahogyan Magyarországon is láttuk, az emberek szavaznak, és az egyik fél győz, a másik veszít - mondta Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga jobboldali kormánypárt vezetője hétfőn.

Matteo Salvini a Telelombardia észak-olasz csatornán kommentálta a magyarországi parlamenti választásokat.

Később a Liga közleményben tudatta:

aki szavaz, annak mindig igaza van, Orbán leckét adott demokráciából

A párt szerint a magyar választók egyértelmű választást hoztak, és döntésüket tiszteletben kell tartani.

A Liga ölelést és köszönetet küld "barátunknak, Orbán Viktornak, igazi patriótának, és jó munkát kívánunk annak, aki miután több mint húsz évig legszorosabb munkatársai között volt, most megnyerte a választásokat".

A Liga hozzátette: a baloldal éveken át úgy festette le Brüsszelben Orbánt, mint "diktátort, autokratát, a jogok és a szabadság fenyegetőjét: az azonban, ahogyan elfogadta az eredményt, tényekkel cáfolja propagandájukat, és ismételten leckét ad nekik demokráciából".

