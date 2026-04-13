Reagált Oroszország a Tisza Párt választási győzelmére

Az Európai Unió hamarosan össze fog omlani – ezt reagálta a Tisza Párt választási győzelmére Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője X-oldalán.

Dmitrijev az egyik utolsó orosz vezető, aki aktív X-oldallal rendelkezik, a férfi az Ukrajnával való béketárgyalások rendszeres résztvevője, Moszkvát számos külügyi platformon képviseli.

Ez csak fel fogja gyorsítani az EU összeomlását. Ellenőrizzék, hogy igazam volt-e négy hónap múlva”

– írta X-oldalára, kommentálva egy Orbán Viktor bukásáról szóló posztot.

A nyilatkozatból sugárzó csalódottság érthető, Oroszország az elmúlt években számíthatott arra, hogy a magyar kormány képviseli az orosz érdekeket az Európai Unióban.

