Robert Fico meglepő üzenetet küldött Magyar Péternek

Robert Fico szlovák miniszterelnök hétfőn gratulált a magyar választás győztesének, Magyar Péternek. Szoros együttműködést ajánlott fel az új magyar kormánynak, miközben a leköszönő Orbán Viktornak is köszönetet mondott.

Fico a szavazás előtt még nyíltan Orbán mellett állt ki. Közleményében most azt írta, hogy

teljes tisztelettel tudomásul veszi a magyar választópolgárok döntését, és kész a szoros együttműködésre az új miniszterelnökkel.

A 2023-ban hivatalba visszatérő Fico vezetésével Szlovákia és Magyarország szoros szövetségesek lettek. Mindkét ország baráti viszonyt ápolt Moszkvával, ellenezte az uniós szankciókat, és továbbra is vásárolt orosz kőolajat és földgázt. A két kormány közösen dolgozott a Barátság kőolajvezeték újraindításán is.

Fico kijelentette:

meggyőződése, hogy Szlovákia, Magyarország és az egész közép-európai régió továbbra is érdekelt a vezeték újraindításában.

Hangsúlyozta, hogy az energetikai érdekek közös védelme változatlanul kiemelt kormányzati cél marad. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten azt közölte, hogy a vezeték javítási munkálatai tavasszal fejeződnek be.

A szlovák kormányfő egy külön Facebook-bejegyzésben úgy fogalmazott, hogy a

szlovák-magyar kapcsolatok még soha nem voltak ilyen kiválóak.

Egyúttal méltatta Orbán Viktort a példás együttműködésért, valamint a szuverenitás és a nemzeti érdekek határozott védelméért.

