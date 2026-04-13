Robert Fico meglepő üzenetet küldött Magyar Péternek

Fico a szavazás előtt még nyíltan Orbán mellett állt ki. Közleményében most azt írta, hogy
teljes tisztelettel tudomásul veszi a magyar választópolgárok döntését, és kész a szoros együttműködésre az új miniszterelnökkel.
A 2023-ban hivatalba visszatérő Fico vezetésével Szlovákia és Magyarország szoros szövetségesek lettek. Mindkét ország baráti viszonyt ápolt Moszkvával, ellenezte az uniós szankciókat, és továbbra is vásárolt orosz kőolajat és földgázt. A két kormány közösen dolgozott a Barátság kőolajvezeték újraindításán is.
Fico kijelentette:
meggyőződése, hogy Szlovákia, Magyarország és az egész közép-európai régió továbbra is érdekelt a vezeték újraindításában.
Hangsúlyozta, hogy az energetikai érdekek közös védelme változatlanul kiemelt kormányzati cél marad. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten azt közölte, hogy a vezeték javítási munkálatai tavasszal fejeződnek be.
A szlovák kormányfő egy külön Facebook-bejegyzésben úgy fogalmazott, hogy a
szlovák-magyar kapcsolatok még soha nem voltak ilyen kiválóak.
Egyúttal méltatta Orbán Viktort a példás együttműködésért, valamint a szuverenitás és a nemzeti érdekek határozott védelméért.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
