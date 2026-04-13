LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.64%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Súlyos incidensről érkezett beszámoló: saját katonáit ölte meg az orosz hadsereg
Globál

Súlyos incidensről érkezett beszámoló: saját katonáit ölte meg az orosz hadsereg

Portfolio
Egy ukrán dandár azt állítja, hogy egy véletlen folytán az oroszok a saját katonáikkal végeztek a húsvéti tűzszünet idején, akiket korábban az ukránok ejtettek foglyul - írja a Kyiv Independent.

A Danilo királyról elnevezett 24. önálló gépesített dandár egy Facebook-bejegyzésben számolt be a történtekről. Közlésük szerint az orosz erők FPV-drónokkal támadtak meg fegyvertelen katonákat, akiket a donyecki Csasziv Jar közelében vontak ki a frontvonalról. A csapásokban három katona vesztette életét, valamennyien sebesültek voltak, akiket éppen a harctérről evakuáltak.

A saját személyzete biztonságos orvosi evakuálásának biztosítása érdekében a dandárparancsnokság úgy döntött, hogy a fogságba ejtett személyzetet [...] semleges egyenruhákba öltözteti, és próbaevakuálást hajt végre annak ellenőrzésére, hogy az ellenség betartja-e saját ígéreteit

- jelentette a dandár. Az incidensről videófelvételt is közzétettek.

A dandár tájékoztatása alapján az áldozatok mankókkal közlekedtek, és orvosi ellátás nyomait viselték magukon. Fegyvertelenül haladtak a hátország felé, betartva a nemzetközi egyezményeket és a tűzszüneti feltételeket.

A támadók azonban nem tudták, hogy valójában saját, fogságba esett bajtársaikra csaptak le, az evakuált sebesültek ugyanis egy nappal korábban elfogott orosz hadifoglyok voltak

- közölte a 24. önálló gépesített dandár.

Az ukrán vezérkar összesítése szerint az orosz hadsereg a húsvéti fegyvernyugvást több mint kétezerszer szegte meg. Április 11-én 16 órától április 12-én reggel 7 óráig, vagyis mindössze 15 óra leforgása alatt 2299 esetben regisztrálták a tűzszünet megsértését.

Moszkva ugyancsak a tűzszünet megsértésével vádolta Kijevet, az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán fél április 11-én 16 óra és április 12-én 8 óra között összesen 1971 alkalommal sértette meg a fegyvernyugvást.

Címlapkép forrása: MTI

Women's Money & Mindset Day 2026

