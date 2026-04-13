LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.83%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Teljes blokádot jelentett be Donald Trump - Elmondta Oroszország, mit gondolnak a lépésről
Teljes blokádot jelentett be Donald Trump - Elmondta Oroszország, mit gondolnak a lépésről

Moszkva szerint súlyos hatással lesz a világgazdaságra az, ha az Egyesült Államok tényleg blokádolni kezdi Irán kikötőit - írta meg az Al-Dzsazíra.

Az amerikai hadsereg közleménye alapján washingtoni idő szerint délelőtt 10 órától (közép-európai idő szerint 16 órától) teljesen leállítják a hajóforgalmat az iráni kikötők térségében.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov mai sajtótájékoztatóján kritizálta a lépést: azt mondta, Trump blokádja komoly sokkot fog okozni az olajárra nézve, mivel

Az intézkedés napi szinten mintegy kétmillió hordó iráni kőolajat vonna ki a világpiacról.

A szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Trump elnöki rendeletének számos részlete továbbra is tisztázatlan, egyelőre nem világos, az USA pontosan milyen eszközökkel, milyen módon tervezi végrehajtani a blokádot.

Blokádolja Trump a Hormuzi-szorost, úgy néz ki, folytatódik a háború, kilőtt az olajár - Híreink az iráni háborúról hétfőn

Women's Money & Mindset Day 2026

