LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.56%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Trump bejelentése után máris elszabadultak a gázárak
Globál

Trump bejelentése után máris elszabadultak a gázárak

Portfolio
Az európai gázár hétfő reggel 18 százalékos pluszban nyitott, bár azóta korrekcióban van az árjegyzés. Ennek oka, hogy Donald Trump amerikai elnök a kudarcba fulladt iráni tárgyalásokat követően bejelentette a Hormuzi-szoros teljes blokádját.
Az európai irányadónak számító, legközelebbi lejáratú TTF-gázkontraktus utoljára 49 euró/megawattórás (MWh) áron cserélt gazdát az pénteken,

ami több mint 5 eurós emelkedést jelent a pénteki záráshoz képest.

Trump a Truth Social platformon jelentette be a Hormuzi-szoros blokádját. A bejelentés közvetlen előzménye a hétvégén Pakisztánban megtartott amerikai-iráni béketárgyalások meghiúsulása volt. Trump elmondása szerint a legtöbb kérdésben sikerült megállapodniuk. Irán azonban "nem volt hajlandó lemondani nukleáris ambícióiról".

A Trianel kereskedőház vezető portfóliómenedzsere, Jahdian Falah szerint a megállapodás elmaradását a piac nagyrészt már beárazta. Úgy fogalmazott, hogy

nem volt reális, hogy az első tárgyaláson minden kérdésben egyezségre jussanak.

Hozzátette, hogy a Hormuzi-szoros blokádja elvileg nem rontja tovább a cseppfolyósított földgáz (LNG) piacának helyzetét. A háború kitörése óta ugyanis egyetlen LNG-szállító hajó sem haladt át a szoroson. A háború előtt a világ LNG- és olajszállítmányainak nagyjából ötöde haladt át a Hormuzi-szoroson. Bár megrakott LNG-tanker a február 28-i háborúkitörés óta nem kelt át a vízi úton, egyes hajók állítólag "áthaladási díj" megfizetésével mégis átjutottak.

Giovanni Bettinelli, a dubaji székhelyű GFB Insight tanácsadócég gázelemzője szerint az árakban "egyértelműen további reakció várható". Ugyanakkor a piaci válasz összességében visszafogott maradhat, mivel egyelőre nem világos, hogy mit is jelent a blokád a gyakorlatban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

