Trump: nem érdekel

Az elnök a marylandi Andrews légitámaszponton nyilatkozott, nem sokkal az iráni kikötők tengeri blokádjának hatályba lépése előtt. Trump leszögezte:

Iránnak nem lesz atomfegyvere".

Hozzátette, hogy

Teherán a hétvégi tárgyaláson egyértelművé tette: továbbra is ragaszkodik nukleáris ambícióihoz.

Arra a kérdésre, hogy mennyi időt ad az iráni delegációnak a béketárgyalásokhoz való visszatérésre, Trump közömbösen válaszolt. Kijelentette:

Nem érdekel, hogy visszajönnek-e vagy sem. Ha nem jönnek vissza, nekem az is megfelel."

Hozzátette továbbá, hogy Irán hadserege "megsemmisült", rakéta- és dróngyártó kapacitását pedig "nagyrészt felszámolták".

Az elnök emellett válaszolt a saját közösségi platformján, a Truth Socialon közzétett bejegyzésével kapcsolatos kérdésekre is, amelyben Leó pápát támadta. Trump a posztban bírálta a katolikus egyházfőt az Iránnal és Venezuelával kapcsolatos amerikai lépésekről alkotott nézetei miatt. Továbbá azt állította, hogy Leót kizárólag amerikai állampolgársága miatt választották meg pápának.

