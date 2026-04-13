LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
53.07%
FIDESZ-KDNP
 
38.43%
Mi Hazánk
 
5.83%
DK
 
1.16%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
  • Megjelenítés
Trump: nem érdekel
Globál

Trump: nem érdekel

Portfolio
Donald Trump pár órája kijelentette: nem érdekli, hogy Irán visszatér-e a tárgyalóasztalhoz - írta meg a Sky News.

Az elnök a marylandi Andrews légitámaszponton nyilatkozott, nem sokkal az iráni kikötők tengeri blokádjának hatályba lépése előtt. Trump leszögezte:

Iránnak nem lesz atomfegyvere".

Hozzátette, hogy

Teherán a hétvégi tárgyaláson egyértelművé tette: továbbra is ragaszkodik nukleáris ambícióihoz.

Még több Globál

Blokádolja Trump a Hormuzi-szorost, úgy néz ki, folytatódik a háború, kilőtt az olajár - Híreink az iráni háborúról hétfőn

Iráni főtárgyaló: "Ha harcoltok, mi is harcolunk"

Kemény üzenetet kapott az Egyesült Államok: ha ezt meglépik, azonnal kitör a háború

Arra a kérdésre, hogy mennyi időt ad az iráni delegációnak a béketárgyalásokhoz való visszatérésre, Trump közömbösen válaszolt. Kijelentette:

Nem érdekel, hogy visszajönnek-e vagy sem. Ha nem jönnek vissza, nekem az is megfelel."

Hozzátette továbbá, hogy Irán hadserege "megsemmisült", rakéta- és dróngyártó kapacitását pedig "nagyrészt felszámolták".

Az elnök emellett válaszolt a saját közösségi platformján, a Truth Socialon közzétett bejegyzésével kapcsolatos kérdésekre is, amelyben Leó pápát támadta. Trump a posztban bírálta a katolikus egyházfőt az Iránnal és Venezuelával kapcsolatos amerikai lépésekről alkotott nézetei miatt. Továbbá azt állította, hogy Leót kizárólag amerikai állampolgársága miatt választották meg pápának.

Kapcsolódó cikkünk

Blokádolja Trump a Hormuzi-szorost, úgy néz ki, folytatódik a háború, kilőtt az olajár - Híreink az iráni háborúról hétfőn

Címlapkép forrása: Bonnie Cash/UPI/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza kormányzás
Jönnek az első választási eredmények
Váratlan lépés az Egyesült Államoktól: komoly gesztust tesznek Iránnak, ez hatalmas ugrás lehet a béke felé
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility