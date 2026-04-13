Új időszámítás kezdődik a magyar külpolitikában: erőteljes változást hozhat a Tisza-kormány

Az április 12-i választások után végül kicsivel több, mint 53 százalékos eredménnyel és a várakozások szerint 138 képviselővel (hivatalossá majd csak később válnak az eredmények) a Tisza Párt alakíthat kormányt. A Magyar Péter vezette párt a várakozások és kampányígéretek szerint jelentős átalakulást hozhat Magyarországon. A program és a kampány során elhangzó kijelentések alapján összegeztük, hogy milyen változásokra lehet számítani a külpolitikában, több területen is jelentős fordulatra van kilátás.

Szomszédság és az EU

A Tisza Párt és Magyar Péter egyik legfontosabb üzenete a kampányban az óvatos eurooptimizmus volt. A miniszterelnök-jelölt több alkalommal kijelentette, hogy „Magyarország a Nyugathoz tartozik”, ezzel kifejezve elköteleződését az Európai Unió és a NATO felé. A kommunikációs paneleket a 2026 elején nyilvánosságra hozott „Működő és Emberséges Magyarország Alapjai” című programban erősítették meg. A legfontosabb állítást rögtön az jelentette, a Fidesz politikájával szemben a különutas politikát gyengeségnek értékelte.

Orbán Anita, a Tisza külügyminiszter-aspiránsa a bemutatkozó interjújában arról beszélt, hogy miniszterként Budapest szomszédsági viszonyait igyekezne elsősorban rendezni. Ezt erősítette Magyar Péter kijelentése, amely szerint

megválasztása esetén az első útja Varsóba, a második Bécsbe, a harmadik pedig Brüsszelbe vezetne.

Fontos megjegyezni, hogy az eurooptimista hangvétel ellenére a Tisza az ígéretek szerint nem mindenben fogja követni a nyugati narratívát: a jövőben is előfordulhatnak vitás ügyek, az egyik ilyen potenciális ütközőpontként a migrációs politikát azonosítják.

A programban a kiemelt szerepet kap a Visegrádi Négyek megerősítése, amely az elmúlt években visszaszorult, elsősorban az ukrajnai háború és Oroszország miatt kialakult nézeteltérések miatt. Ez a terv illeszkedik a regionális együttműködési politikához, bár annak megvalósítása kérdéses. Kifejezetten az okozhat majd a magyar kormány számára fejtörést, hogy azokkal a politikusokkal találja meg a közös hangot, akik korábban Orbán Viktor szövetségesei voltak. A szomszédsági politika egyik legkényesebb pontját Szerbia jelenti. Belgrád és Alekszandar Vucsics szoros kapcsolatokat ápol Kínával és Oroszországgal, ráadásul az országon keresztül fut a kampányhajrában komoly politikai témává előlépő Török Áramlat gázvezeték, ami esszenciális a magyar energiaellátás szempontjából. A pragmatikus, megegyezésen alapuló viszony érdeke lesz a következő kormánynak is.

Az orosz-ukrán háború

Ennél is érdekesebb, hogy a másik nem EU-tag szomszéd, Ukrajna milyen szerepet kap a politikában. Biztosra vehető, hogy a Kijevvel ápolt viszony a közfigyelem egyik kiemelt témája lesz. Magyar Péter több alkalommal hangsúlyozta, hogy

nem támogatják Ukrajna gyorsított csatlakozását az Európai Unióhoz, azt ugyanakkor nem zárták ki, hogy az ország az integráció része lehessen.

A csatlakozási folyamat ugyanakkor hosszú éveket, akár évtizedeket vehet igénybe normál ügymenet esetén, ilyen forgatókönyv esetén aligha várható, hogy Ukrajna a közeljövőben csatlakozzon az Unióhoz. A másik kérdést a háború sújtott ország támogatása jelenti. Az első kérdést mindjárt az EU – Magyarország terhelése nélkül – a kijevi pénzügyi nehézségek kisegítésére szánt 90 milliárd eurós hitel jelenti. A téma nagyon súlyos feszültségpontot jelentett korábban Brüsszel és Budapest között, ezért a miniszterelnök-jelölt kommunikációja és a konszolidáció szándék fényében nem várható, hogy akadályt gurítanak a hitel elé.

A kampányban nagy figyelmet kapott a narratívák ütköztetésénél, hogy melyik oldalt milyen (vélt) külföldi támogatásokkal segítik meg, ebben Moszkva főszerepet játszott. Az Orbán-kormány hosszú időn keresztül szoros kapcsolatot ápolt Oroszországgal, visszatérően előkerült Moszkva beavatkozási szándéka a választásokba, vagy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közeli kapcsolata Szergej Lavrov orosz kollégájával. Ebben a témában egészen biztosan komoly kihívásokkal nézhet majd szembe Budapest, ugyanis az EU és Oroszország érdekei szembe mennek egymással, a Tisza pedig határozottan az előbbi mellett foglalt állást. A politikai-ideológiai típusú megközelítés helyett jóval fontosabbá válhatnak Magyarország energiaellátási kérdései. Jelenleg nagyon súlyos egyoldalú függőség alakult ki, mivel kőolaj, földgáz és atomenergia terén is Moszkva a főszereplő. A Tisza programjában olyan pontokat vázolt fel, amely a korábbi szerződésk felülvizsgálatára, illetve az energiaellátás diverzifikálására koncentrál. Mindez azt jelentheti, hogy

a várakozások szerint az új kormány esetén szakpolitikai mederbe terelődik a kommunikáció Oroszországgal, és jóval hűvösebbé válhat.

Amerika és Kína

Az Egyesült Államok vezetése, élén Donald Trump amerikai elnökkel többször kifejezte a támogatását Orbán Viktornak a kampány során. Sokáig az is a levegőben lógott, hogy a nyugati nagyhatalom vezetője esetleg Budapestre látogat, hogy személyesen is megerősítse a közeli kapcsolatot. Ez végül nem történt meg, az utolsó héten az alelnöke, J. D. Vance látogatott a magyar fővárosba. A republikánus politikus kétnapos látogatása során többször Orbán támogatására buzdított, felszólalt a Fidesz mellett. Az érkezése során a magyar és a nemzetközi sajtó jelentős része mégis azt a mondatot emelte ki, amely szerint

bárkivel együttműködnek majd a választás után.

A találkozót a kormánypárt egyértelműen amolyan tűzijátéknak szánta a fináléban, ám ez az eredmények alapján nem hozta meg a várt sikert. Trump érkezésének elmaradása rávilágított egy fontos szempontra:

az Egyesült Államoknak most alig van ideje Magyarországgal foglalkozni.

Az iráni háború elhúzódása miatti gazdasági következmények már Amerikában is egyre súlyosabb hatásokkal járnak, amivel az elnök igyekszik megbirkózni. Beszédes jel volt, hogy emiatt még az április elejére tervezett kínai útját is elhalasztotta, pedig a pekingi tárgyalást a Fehér Ház ezt az egyik legfontosabb dolgok közé sorolta a 2026-s évben. A távol-keleti ügyek mellett továbbra is kérdéses az orosz-ukrán konfliktus, a kubai helyzet, a mexikói drogkartellek problémái, vagy a migrációs kérdések nyomán erősödő belföldi elégedetlenség az amerikai elnök számára. A közelgő novemberi félidős választások árnyékában Trumpnak ezekkel kell foglalkoznia elsősorban, így várhatóan Magyarországra csak alig fog figyelem jutni.

A Tisza Párt az Egyesült Államok jelenlegi vezetésével óvatos hangnemet ütött meg, amely azt a következtetést engedi, hogy kormányzása kerülésük esetén igyekeznek kompromisszumos kapcsolatot kialakítani. Amennyiben Washington ténylegesen „elengedi” Budapest kezét a választások után (ez a kisebb direkt figyelmet jelenti), ez az új kormánynak ideális helyzetet teremthet, ugyanis több teret ad a magyar vezetésnek a külpolitikai helyzetük stabilizálására. A Parlament a várakozások szerint pragmatikusan fog közelíteni Washingtonhoz, igyekeznek majd az energiapolitikai diverzifikáció és más témák mentén fenntartani a jó viszonyt.

Talányos lehet Kína szerepe, ám az országban nagy vitát generáló akkumulátorgyárak potenciális feszültségpontot jelenthet. Sok múlhat ugyanakkor azon is, hogy az Európai Unió milyen politikát fog támogatni Pekinggel, ez az Egyesült Államok kiszámíthatatlan döntéseinek fényében nem egyértelmű. A programban alig esett szó magáról a felemelkedő nagyhatalomról, annál több a szimbólummá avanzsáló, szennyező kínai gyárakról az országban. A kettős megközelítés azt a feltételezést engedi, hogy

nem kifejezetten a keleti hatalom, hanem a helyi, problémásnak ítélt gyáregységei kerülnek a figyelem középpontjába.

Ez lehetővé teszi, hogy az együttműködésen alapuló viszony fennmaradjon komolyabb súrlódások nélkül, az eddigi kapcsolat átdolgozásával.

Vannak még olyan térségek és kapcsolatok, melyeknek a szerepe átalakulhat a Tisza kormányzása alatt, így várhatóan a gyakran kritizált boszniai Szerb Köztársasággal ápolt, szoros kapcsolat marginalizálódik. A programban az is szerepel, hogy megerősítenék a kapcsolatokat a Közel-Kelettel, vagy a „globális Déllel”, ugyanakkor vélhetően ezen térségek fontossága alacsony szinten marad.

A legfontosabb várakozások szerint tehát a kormány fókusza a globális nagyhatalmi kommunikáció helyett sokkal inkább a regionális kapcsolatokra terelődik a figyelem, nyugatorientált fókusszal.

